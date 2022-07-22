Malezya'da Türk okçuluğu derslerini tamamlayan 121 öğrenci sertifika aldı

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Emir Salim Yüksel, 2021-2022 eğitim yılında geleneksel Türk okçuluğu derslerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Türk okçuluğuyla ilgili teorik ve pratik bilgi ve tecrübenin yıl boyunca alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere aktarıldığı program kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 108 öğrenci, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 95 öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 118 öğrenci geleneksel Türk okçuluğu dersi aldı.

Bu yıl 121 öğrencinin katıldığı derslerde öğrenciler el yapımı okçuluk malzemeleriyle çalışma fırsatı buluyor ve atış talimleri yapıyor.

Müfredat derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere YEE ve Okçular Vakfı tarafından hazırlanan sertifikalar veriliyor.