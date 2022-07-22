Uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 aylık titiz çalışmasının ardından özel harekat polisi ve narkotik köpeklerinin de verdiği destekle "Kökünü Kurutma" operasyonunda yapıldı.

Zanlıların ev ve arabalarında yapılan aramada 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 ecstasy hap, 3 bin 262 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 280 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 4 hassas terazi, 508 gram metamfetamin, bir tabanca, bir tüfek, 82 fişek, 262 bin 400 lira, 3 bin 200 dolar ve 60 avro ele geçirildi.

Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.