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Bakan Mustafa Varank, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birilerinin, siyasi rant elde etmek için, sırtını terör örgütüne dayayan birtakım paravan siyasilerin, kendilerine güç devşirmek için çocukların ellerine kalaşnikoflar verip dağa gönderdikleri yerde biz 'çocuklar kalaşnikofu değil bilimi hak ediyor' dedik. Biz o çocukların ellerine teleskoplar verip o çocuklara gökyüzü gözlemi, uzay gözlemi yaptırdık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 22:29
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Bakan Mustafa Varank, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda, Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu'nun bulunduğu Karakaya Tepesi'nde 3 gün sürecek "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği" başladı.

Bakan Varank, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, güzel atmosferde bilime sevdalı gençlerle ve onların en büyük destekçileri olan aileleriyle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Böyle bir etkinlikte, bebek sesleriyle beraber açılış yapmanın çok büyük bir bahtiyarlık olduğunu ifade eden Varank, o bebeklerden itibaren çocukları ve gençleri bilime, teknolojiye, geleceğin trendlerine, uzaya ve havacılığa yönlendirmek istediklerini belirtti.

- "Gençleri ile ailelerini bilimle ve teknolojiyle tanıştırmak istiyoruz"

Dünyada yapılabilecek en büyük ve en önemli yatırımın insana olduğuna inandıklarını dile getiren Varank, işte onun için bunun gibi etkinliklerle gençleri ve onların destekçisi olan aileleri bilimle ve teknolojiyle tanıştırmak istediklerini, Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'nin de bu anlamda en fazla verim aldıkları faaliyetlerden olduğunu bildirdi.

İlk bakan olduğunda Antalya'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliğine ailesiyle katıldığını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"O atmosferde uzayı ve gökyüzünü izlemek, ayı o şekilde görmek, yıldız kümelerini görmek, gezegenleri görmek, insanın ne kadar ufkunu açıyor. Kainatı neden keşfetmemiz gerekiyor, bunu çok güzel anlatan bir etkinlikti. Burada mutlaka sayıları artırmamız lazım. Türkiye'de ne kadar çok çocuk, ne kadar çok genç bu deneyimi yaşarsa, işte bizim geride bırakacağımız maziye baktığımızda 'bu ülke için ne yaptık' dediğimizde, 'başarılı olarak bize addedeceğimiz işlerden biri olur' dedim. Biz sayıyı artırmaya başladık. O ayın üzerindeki kraterleri görüp nasıl çocuklar heyecanlanır bunu bir yaşamaları lazım. Onun için bu etkinliğimizi farklı şehirlere yaymaya başladık."

Bakan Varank, bulutlara ve yıldızlara değebilecek bir şehir olan Erzurum'u da ıskalamamak için etkinliği bu şehirde yaptıklarını anlattı.

- "Biz 'çocuklar kalaşnikofu değil bilimi hak ediyor' dedik"

Düzenledikleri etkinliklerin önemine vurgu yapan Varank, şunları kaydetti:

"Birilerinin, siyasi rant elde etmek için, sırtını terör örgütüne dayayan birtakım paravan siyasilerin, kendilerine güç devşirmek için çocukların ellerine kalaşnikoflar verip dağa gönderdikleri yerde biz 'çocuklar kalaşnikofu değil bilimi hak ediyor' dedik. Biz o çocukların ellerine teleskoplar verip o çocuklara gökyüzü gözlemi, uzay gözlemi yaptırdık. Keşke Diyarbakır ve Van'ı da yaşayabilseydiniz. Sadece çocuklar değil orada teyzeler ve amcalarımızın nasıl ilgiyle programımıza geldiğini görseydiniz. İşte bu manada Diyarbakır ve Van'ı tercih ettik."

Erzurum'un gökyüzü gözlemi için ideal bir yer olduğunu ifade eden Varank, bunun yanında Türkiye'nin en büyük temel bilim projesinin de Erzurum'da yapıldığına işaret etti.

Kentte alanında Avrupa'nın en büyük gözlemevinin inşa edildiğini hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

"Sadece gözlemevi değil, burada aynı zamanda bu gözlemevinde kullanılacak bunun yanında farklı alanlarda kullanılacak bir Optik Araştırmalar Merkezi de inşa ediliyor. Biz Erzurum'da böyle bir altyapıyı eğer bu şehre kazandırıp Türkiye'nin bilim dünyasına, sadece Türkiye'nin değil dünyanın bilim insanlarına böyle bir altyapıyı kazandırıyorsak, bunu Türkiye'ye tanıtmamız gerekiyordu. Özellikle Erzurum'u bunun için seçtik. Burayı seçmemizin bir sebebi daha var. Anadolu'daki şehirlere farklı gözle bakan insanlar oluyor. Farklı şehirlere farklı yaklaşımlar gerçekleştiren insanlar olabiliyor."

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- "Gözlemevinin Erzurum'da yapılmasına itiraz edenler oldu"

Bakan Varank, "Erzurum'da Türkiye'nin en büyük teleskobunu, alanında Avrupa'nın en büyük gözlemevini inşa ediyoruz" dediklerinde yatırıma itiraz edenlerin olduğuna değinerek, " 'Erzurum'da böyle iş mi yapılır', 'Erzurum'da böyle bilimsel faaliyetler mi yapılır', 'Erzurum'da kar yağıyor, gökyüzü gözlemi mi yapılır' diyenler oldu. Biz de işte biraz da onlara nasıl gökyüzü gözlemi yapıldığını göstermek için de Erzurum'u seçtik. Şu anda Erzurum'daki heyecanı yaşamaktan, şehrin ilgisinden, şehrin ileri gelenlerinin, belediye başkanının, valisinin bütün kamudaki arkadaşlarımızın ve bu kadar imkanları sunmasından görüyoruz ki evet Erzurum'da çok güzel bilim yapılır. İşte bunun en güzel örneğini de biz 3 gün boyunca burada gerçekleştireceğiz." dedi.

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin bilime sunacağı katkıya değinen Varank, "Bütün dünyadaki bilim insanlarımıza ulaşmak istiyoruz. Emin olun bu şehre dünyanın her tarafından bilim insanları gelecek. 'Biz bu teleskopu kullanmak istiyoruz. Lütfen beraber proje yapalım' diyecekler. Çünkü bizim burada inşa ettiğimiz teleskop, çok ciddi kabiliyetleri olan 4 metre çapında adaptif mercek sistemiyle belki Hubble teleskopu kadar ciddi bir görüntü elde edebileceğiniz teleskop. Bu manada böyle bir yatırımın buraya kazandırılmasında emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bu etkinliğe katılan gençlerin İbrahim Hakkı Hazretlerinin yolundan ilerleyerek yeni keşifler yapacağını ve Aziz Sancarlar gibi Nobelleri kazanacaklarına inandığını söyledi.

- Tahıl koridoru anlaşması

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin ise Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün İstanbul'da bütün dünyanın pür dikkat takip ettiği imzalar atıldı. Bütün dünya ne konuşuyordu, 'tahıl krizi acaba dünyada açlık mı olacak' diye konuşuyordu. Türkiye ağırlığını ortaya koydu. Karadeniz'deki gücünü ortaya koydu. Rusya ve Ukrayna'yı bir masada tutmaya başardı. Birleşmiş Milletler'i yanına alarak tahıl krizinde tüm dünyanın beklediği imzaları attırmayı başardı. Türkiye'ye güvenelim ve güvenelim. Biz kendimize güvenirsek, kabiliyetlerimize güvenirsek ama bu kadar önemli olan bir ve beraber olursak, bayrağımıza, ülkemize inanırsak başaramayacağımız hiçbir şey olmaz."

Konuşmanın ardından Bakan Varank, off-road aracıyla gözlem kulesinin olduğu bölgeye çıktı.

Programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı da okundu.

Etkinliğe, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Recep Akdağ ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri, akademisyenler, gençler ve aileler katıldı.

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