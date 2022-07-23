23 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
23 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Temmuz 2022 00:02
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışına ve Rumeli-Balkan Kökenli Vatandaşlarla Buluşma programına katılacak.
(İstanbul/11.00/Bursa/18.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Mücadele Hareketinin 103. Yıl Dönümü Törenleri'ne iştirak edecek.
(Erzurum/11.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Kayseri/16.00)
SPOR
1- Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Estadio Camilo Cano La Nucia'da İngiliz ekip Wolverhampton Anderers ile karşı karşıya gelecek.
(La Nucia/19.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız