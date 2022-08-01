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Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES haricinde uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan GRE-GMAT sınavlarının kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir!

Eklenme : 01 Ağustos 2022 13:25
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Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları düzenleyen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik hükümleri açık olmasına karşılık gerek devlet gerekse vakıf üniversiteleri, ne yazık ki akademik kadro ilanlarında hata yapma ve keyfi karar verme noktasındaki ısrarlarını sürdürmektedir.

Özellikle vakıf üniversiteleri yükseköğretim personel mevzuatını bazen keyfiyetten bazen de arzuladığı kalite sınırlarını aşmak amacıyla dikkate almamaktadır. Bu örneğimizde, arzulanan kalitenin mevzuat sınırlarına takılması hususuna dikkat çekeceğiz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi tarafından 21 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalıştırılmak üzere bir Araştırma Görevlisi kadrosu yayımlanmıştır. Söz konusu ilana başvuracak adayların asgari ALES puanının 70 olması, bununla birlikte "GMAT'tan 550 veya GRE'den (sözel) 150 puan" almış olmak şartı aranmıştır.

Bilindiği üzere, GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) daha çok Amerika ve Kanada'daki üniversitelerde lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilerin girdiği ülkemizde kıyasen ALES'e benzer bir sınavdır. Ancak, bu sınavlar ülkemizde akademik kadrolara başvurularda geçerli olarak kabul edilmemekle birlikte YÖK'ün kararı çerçevesinde yalnızca lisansüstü öğrenci alımlarına başvurularda dikkate alınmaktadır.

Bu çerçevede, ülkemin en nitelikli yükseköğretim kurumlarından olan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinin araştırma görevlisi alımı kaliteli personel temini açısından uygun olduğu kadar ne yazık ki yürürlükteki mevzuatımıza aykırıdır.

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Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

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