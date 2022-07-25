Yazlık konutlar sürekli konuta dönüşüyor

Emlakjet, 2021 ve 2022 yıllarını karşılaştırdığı verilere göre, yazlık sahipliği yüzde 22 ile geçen yıla yakın gerçekleşirken, kış mevsiminde de yazlık evde kalanların oranı geçen yıla göre 4 puanlık yükselişle yüzde 50'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda haziran ayı emlak verilerini yayınladı.

Özel araştırma dosyasında ise yazlık ev sahipliği ve kullanım tercihleri incelendi.

Emlakjet'in 2021 ve 2022 yıllarını karşılaştırdığı verilere göre yazlık sahipliği yüzde 22 ile geçen yıla yakın gerçekleşirken, kış mevsiminde de yazlık evde kalanların oranı geçen yıla göre 4 puanlık yükselişle yüzde 50'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut piyasalarında canlılık devam ederken, Türkiye genelinde haziran ayı bu yılın en yüksek satış görülen ayı oldu.

Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydedildi. Emlakjet verilerine bakıldığında ise haziran ayında Türkiye'de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 5, kiralık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 14 artış gösterdi.

Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir İstanbul olurken, yıllık kiralık konut fiyat artışında Antalya birinci oldu.

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları 150 bin 509 adet olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12, mayıs ayına göre ise yüzde 23 artış gösterdi. Bununla birlikte banka kredisi kullanılarak alınan ipotekli satış tipi ve birinci el satış tipi artış gösterdi.

Önümüzdeki yıl içinde yazlık bir bölgeye taşınmayı düşünenlerin oranı yüzde 33 oldu.

Emlakjet verilerine göre, en çok değerlenen yazlık bölge ise yüzde 456'lık yıllık ortalama satılık fiyat artışı ile Mersin'in Anamur ilçesi oldu. Yıllık ortalama satılık fiyat artışında Anamur ilçesini, Antalya Kumluca yüzde 311 ve Konyaaltı yüzde 253 ilçeleri takip etti.

Yıllık ortalama satılık fiyat artışında ilk 10 ilçe arasında Antalya'dan 4, İzmir'den ise 3 ilçe yer aldı.

- "Yazlık talebi artıyor ve uzaktan çalışma trendi iyice yerleşti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, haziran ayında konut satışlarının arttığını ve bununla birlikte Türkiye genelinde aylık satılık ve kiralık konut fiyat artışlarında geçen aylarda yaşanan keskin yükselişe kıyasla bir yavaşlama olduğunu gördüklerini belirtti.

İdikat, "Emlakjet olarak haziran ayında yazlık konut talebi dosyasını inceledik ve geçen yılki verilerle kıyasladık. Sonuçlara göre, yazlık talebi artıyor ve uzaktan çalışma trendi iyice yerleşti. Kullanıcılar yazlık bölgelerden de uzaktan çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise koronavirüs salgınından sonra gayrimenkul sektörü hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını açıkladı.

Özcan, şunları kaydetti:

"1980'lerde popüler olan yazlıklara/ikinci konutlar sahip olanlar, bu mülklerini 2000'lerde elden çıkarmaya başlamışlardı. Ancak pandemi dönemi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yazlığı olup bu yazlık konutlarını satmayıp elde tutanları ödüllendirdi; teknolojinin uzaktan çalışmayı kolaylaştırması, işi uzaktan yönetme kültürünün gelişmesi, insanların kendilerine "neden şehirde, kalabalıkta yaşıyorum" sorusunu sormaya ve yazlıklarını daimi yaşayacakları konut haline getirmelerine yol açtı. Hatta yazlığı olmayan ama şehirden uzaklaşmak isteyenler, yazlık aramaya ya da en azından tatil bölgelerinde bir arsa alıp oraya küçük bir mobil ev konumlandırmaya başladı. Bu eğilimin devam edeceğini, yazlıkların tekrar popülaritesini artıracağı döneme girdiğimizi düşünüyoruz."

Emlakjet Prestij Üyesi Efe Gayrimenkul kurucusu Kağan Mithat Güney de, "Muğla bölgesinde okullar kapandıktan sonraki dönem çok hareketli geçmese de konut arayanlar bayramın yaklaşması ile aylık kiralamalar yerine daha kısa süreli kiralamalara yöneldi." ifadelerini kullandı.

Ağustos ve eylül ayında talebin daha da artmasını beklediklerini kaydeden Güney, satışlarda ekonomik dalgalanmalardan ötürü bir yavaşlama olduğunu belirtti.

Güney, "Bodrum'un bu dalgalanmadan çok etkilenmedi. Çünkü burada konut fiyatları yüksek olsa da gelir durumu yüksek kişilerce tercih edildiği için arz talep buluşmasının sağlandığını ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.