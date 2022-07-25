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Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 arttı

Ocak-haziran döneminde toplam otomotiv üretimi 649 bin 311 adede yükselirken, traktörle birlikte toplam rakam 673 bin 991 adede ulaştı- İlk yarıda otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, avro bazında yüzde 16 arttı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 09:49
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Otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 arttı

Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamada, ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat verileri paylaşıldı

Buna göre, yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adede yükselirken, otomobil üretimi yüzde 8 düşüşle 382 bin 947'ye geriledi. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 673 bin 991 adede ulaştı.

Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33, traktörde ise yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ticari araç üretimi yüzde 19 artarak 266 bin 364 adede yükselirken, artış oranı ağır ticari araçta yüzde 26, hafif ticaride ise yüzde 18 oldu.

Pazara bakıldığında ise yılın ilk yarısında ticari araç pazarı yüzde 4, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 azalırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 3 artış gösterdi. Özellikle ağır ticari araç grubunda artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 30, otobüs ve midibüs pazarı yüzde 53 daraldı.

- Pazar, 10 yıllık ortalamaların yüzde 3 üzerine çıktı

Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 9 daralarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 10 daraldı ve 278 bin 282 adet oldu.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam pazar yüzde 3, otomobil pazarı yüzde 4 arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 10 yükselirken, hafif ticari araç pazarı geçen yıla paralel gerçekleşti. Bu dönemde yerli araç payı otomobil satışlarında yüzde 39, hafif ticari araçta yüzde 59 oldu.

- Sektörün toplam ihracattan aldığı pay yüzde 12,1 oldu

İlk yarıda otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1,2 artarak 466 bin 995 olarak kayıtlara geçti. Otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 271 bin 54 adet oldu. Traktör ihracatı yüzde 13 artışla 8 bin 906 adede yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi, ocak-haziran döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 12,1 payla sektörel sıralamada ikinci basamakta yer aldı.

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5, avro bazında ise yüzde 16 arttı. Toplam otomotiv ihracatı 15,5 milyar dolar, otomobil ihracatı da yüzde 7 azalarak 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 artarak 4,1 milyar avro oldu. İlk 6 ayda dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 ve tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 arttı.

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