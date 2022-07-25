Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 10:12
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-24 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız