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Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından Fırat Yaşar:- "Biz kapıyı açtık. Karşıda yatağın üstünde bir çocuk vardı. Çocuk direkt bize bakınca tuhaf olduk. Çocuk aşırı zayıf ve bakımsız haldeydi"- Tuncay Gürel:- "Kapıyı açıp içeri girdiğimizde çocukla karşı karşıya geldik. Şoke olduk. Biz çocuğa 'Seni kurtarmaya geldik' dedik. Çocuk çok korkuyordu. O da şoktaydı. Sanki hafif bir bilinç kaybı var gibiydi. Çocuk bize 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' deyince biz daha da şoke olduk"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 10:13
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- Bursa'da kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında atıkların arasında 9 yaşındaki çocuğu bulan temizlik işçileri, tanık oldukları olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında 9 yaşındaki C.M.A'yı bulan Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışanlarından Fırat Yaşar, AA muhabirine, şeflerinin kendilerine gelip Görükle Sakarya Mahallesi'nde bir çöp ev ihbarı olduğunu söylediğini ve temizlik için oraya gittiklerini belirtti.

Çalışma arkadaşlarıyla adrese gittiklerini ifade eden Yaşar, eve girdikleri gibi çöpleri toplamaya başladıklarını anlattı.

Evdeki odalardan birinin kapısının kapalı olduğunu fark ettiklerini anlatan Yaşar, "Biz kapıyı açtık. Karşıda yatağın üstünde bir çocuk vardı. Çocuk direkt bize bakınca tuhaf olduk. Çocuk aşırı zayıf ve bakımsız haldeydi." dedi.

Çocuğun bir seneden fazla süredir orada olduğunu duyduklarını belirten Yaşar, çocuğu gördükten sonra avukat ve icra görevlilerinin kendilerini evden çıkardıklarını söyledi. Yaşar, "Bizi evden çıkardılar ve aşağı indirdiler. Sonra polis ve sağlık ekipleri adrese geldi. Sağlık ekipleri çocuğu alıp hastaneye götürdü." ifadesini kullandı.

- "Bize tek söylediği şey 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' oldu"

Diğer temizlik işçisi Tuncay Gürel de çöp evi temizlemek için belirtilen adrese gittiklerini dile getirdi.

Gürel, eve girip temizliğe başladıklarını ve bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kapıyı açıp içeri girdiğimizde çocukla karşı karşıya geldik. Şoke olduk. Biz çocuğa 'Seni kurtarmaya geldik' dedik. Çocuk çok korkuyordu. O da şoktaydı. Sanki hafif bir bilinç kaybı var gibiydi. Çocuk bize 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' deyince biz daha da şoke olduk. Daha sonra yetkililer gelip olaya müdahale etti. Bize tek söylediği şey 'Yabancılarla konuşmak istemiyorum' oldu. Olayı üzerimizden atamadık. Çocuk çok bakımsızdı. Polis ekipleri geldi olaya müdahale etti. Sonra çocuk hastaneye götürüldü."

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuş, çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla anneye teslim edilmişti. Daha sonra anne ve oğlu Antalya'ya gitmişti.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

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Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Bursa'da çöple doldurulan evin tahliyesi sırasında kapısı kilitli odada bulunan 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli olan odasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem M.A, hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla annesi Y.A'ya (38) teslim edildi.

Antalya'ya dönen anne ile oğlu için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Çocuk, savcılık kararıyla müdürlük ekiplerince koruma altına alındı, annenin de kurumda veya evinde kalmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Müdürlüğü ekiplerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla aileye psiko-sosyal destek sağladığı, ekonomik olarak da destekte bulunacağı öğrenildi.

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