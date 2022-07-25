Dolar 2022'nin zirvesini gördü: 17,83 TL
Sabah saatlerinde 17,8220 ile yılın yeni zirvesini gören dolar günü 17,83 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,7210
|17,7220
|17,8340
|17,8350
|Avro
|18,1280
|18,1290
|18,2700
|18,2710
|Sterlin
|21,3150
|21,4220
|21,4640
|21,5720
|İsviçre Frangı
|18,4310
|18,5010
|18,4480
|18,5400
|ANKARA
|ABD Doları
|17,6910
|17,7410
|17,8040
|17,8840
|Avro
|18,0880
|18,1480
|18,2300
|18,3100
|Sterlin
|21,2550
|21,4550
|21,4040
|21,6140