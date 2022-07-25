Bakan Koca'nın doktor arkadaşı hayatını kaybetti
Bakan Koca, bugün sosyal medyadan vefat eden doktor arkadaşı hakkında taziyelerini sundu.
Eklenme : 25 Temmuz 2022 12:20
Bakan Koca'nın paylaşımı:
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden arkadaşım Dr. Yusuf Ziya Odabaş, geçirdiği kalp krizinden sonra tedavisinin devam ettiği Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Ailesine ve Çapa Tıp 1988 mezunlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız