Hititlerden kalan tuz mağarası Çankırı'nın turizm lokomotifi olacak

- Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yerin 150 metre altında bulunan mağara, yapılacak proje ile kente daha çok ziyaretçi çekecek.

Çankırı Belediyesi, "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan ve yılda yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiği tuz mağarasının, kent turizminin lokomotifi olması için harekete geçti.

Belediyenin hazırladığı proje ile Hititlerden beri kullanıldığı bilinen, içinde yıllarca yapılan üretim sonucu birçok galeri oluşan mağara, sağlık turizminin yanı sıra sanatsal faaliyetler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

- "Bir iki aya kadar ihaleye çıkacağız"

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, projenin gelecek yıl yaz aylarında tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Mağarada kullanılacak malzeme ve materyalin tuzlu ortama dayanabilmesi gerektiğini, bunların tespiti için projede gecikmelerin yaşandığını anlatan Esen, "Türkiye'de bir ilk olacak bu proje. Onun için projede kullanılabilecek malzeme ve yaklaşık maliyet hesaplarında biraz geciktik çünkü Türkiye'de ilk, dünyada da 4 veya 5 ülkede var bu tip turizm açısından faaliyet gösteren tuz mağaraları. Şu anda yaklaşık maliyet hesapları bitti. İnşallah bir iki aya kadar ihaleye çıkacağız." dedi.

- "Bayram sürecinde 5 bine yakın ziyaretçimiz geldi"

Projenin hayata geçmeden ilgi gördüğünü vurgulayan Esen, şöyle devam etti:

"Yılda 1 milyon ziyaretçi hedefi koymuştuk, proje bitmeden tur firmalarından, turizmcilerden çok büyük talep var fakat şu anda maalesef henüz düşündüğümüzü, istediğimiz süreçte gerçekleştiremedik. Buna rağmen ziyaretçi akınına uğruyoruz diyebiliriz. Bayram sürecinde 5 bine yakın ziyaretçimiz geldi. İnşallah ihalesini bitirip yapım aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Muhtemelen bütün imalatlar önümüzdeki yaza hazır olur diye düşünüyorum."

Esen, il merkezine 20 kilometre uzaklıktaki mağarayı "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırdıklarını, bir şehirde olması gereken ne varsa tuz mağarasına da bunu kazandıracaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık açısından bir alan oluşturduk. Çok amaçlı bir konferans salonu, yöresel ürünlerimizin satılabileceği stantlar, havuz, çocuk oyun alanları, kafeteryalar olacak. Şehirde olması gereken ne varsa içeride olacak inşallah. 18 dönüm, galerilerden oluşan kapalı alan. Her galeride bir etkinlik, yapısal farklılıklar oluşturduk. İnşallah ürettiğimiz coğrafi işaretli ürünlerimizi de orada sergileyip satışını yapacağız. Çankırı için insanlar artık alternatif turizm arıyor. Bu anlamda Çankırı'nın lokomotifi olacak. Burası bir destinasyonun başı olacak, akabinde Ilgaz, Orta, Yapraklı... Buralarda bizim doğal güzelliklerimiz var. Kış turizmi var. Yaz kış turist bekliyoruz inşallah. Bu anlamda tabii ki ziyaretçi akınına uğrayacağına eminiz, inanarak bu yola çıktık."

Tuz mağarasının Çankırı ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağlayacağını ifade eden Esen, kentte konaklama probleminin olduğunu, bunun da aşılacağına inandıklarını dile getirdi.