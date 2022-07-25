Veteriner, hırsız sandığı motosikletliye otomobiliyle çarptı
İzmir'de, veteriner hekim E.Y. (37), motosikletini çalan kişi zannettiği motosikletli Kemal Merkit'e (29) otomobilini bilerek üzerine sürüp çarptı. O anlar E.Y.'nin araç kamerasına yansıdı.
Balçova ilçesindeki Olimpiyat Köyü Sitesi'nde, 14 Nisan günü saat 00.30 sıralarında,
veteriner hekim E.Y.'nin evinin önündeki park halindeki motosikleti A.Ü. tarafından
çalındı. Durumu fark eden E.Y., site güvenliğine bildirip motosikletini çalan
kişinin kaçmaması için kapıları kapatmasını istedi. Otomobiliyle sitenin çıkışına
giden E.Y., motosikletini çalan kişiyi beklemeye başladı. Karşıdan gelen motosikletli
Kemal Merkit'i (29) motosikletini çalan kişi sanan E.Y., otomobiliyle ters yöne
girip çarptı. Yaralanan Merkit, site görevlilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye
kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Merkit'in şikayetiyle gözaltına
alınan E.Y., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY ARAÇ KAMERASINDA
Yaşananların E.Y.'nin otomobilindeki, araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, E.Y.'nin kendisine çakarlı bir otomobille yaklaşan sitenin güvenlik görevlilerine "O çocuk buradan çıkamayacak. S...onun belasını. Geliyor, a. k. onun" dedikten sonra ters şeride girip, Merkit'in kullandığı motosiklete çarptığı belirlendi. Merkit'in yerde kıvranıp çığlık attığı anlar ve E.Y.'nin çarptığı kişinin hırsız olmadığını anlayıp "Çalan kişi zannettim, Allah kahretsin ya' diyerek, inip otomobilindeki hasarı görmeye çalıştığı da görüntülerde yer aldı.
'YERDEN KALKAMADIM'
Yaşadıklarını anlatan Kemal Merkit, "Olay günü izinliydim. Bir arkadaşımın motosikletini ödünç aldım ve Olimpiyat Köyü'ndeki başka bir arkadaşımı ziyarete gittim. Bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra eve dönmek için tekrar motosikletle harekete geçtim.
Bu sırada ters şeritten gelen E.Y., alkollü bir şekilde, bilerek bana 80 kilometre
hızla çarptı. Sonradan öğrendiğime göre beni motosikletini çalan kişi zannetmiş.
Ardından beni olay yerinde bırakıp, küfürler ederek otomobiliyle geri geri giderek
kaçmaya başladı. Yaşadığım insanın binde bir başına gelebilecek, çok anlık bir
olaydı. Düşünün, evinize gidiyorsunuz ve adamın biri geliyor, bilerek otomobiliyle
size çarpıyor.
Çarpmanın etkisiyle düştüm ve yerden kalkamadım. Sadece çığlık attım. Kulağımda
yüzde 40 işitme kaybı var. Bacaklarım da oldukça kötü durumdaydı, felç olduğumu
zannettim. Daha sonra kendisiyle hiç görüşmedim, bir özür dilemesini bekledim
ama onu bile yapmadı" diye konuştu.
'ÖLEBİLİRDİM'
E.Y.'nin hırsız bile olsa cezayı kendisinin kesmemesi gerektiğine dikkat çeken
Merkit, "Başımda kaskım vardı. Ancak, olay anında başımdan çıktı. 2 çocuğum
var, olayda ölebilirdim. Bunun hesabını kim verebilirdi? Görüntüleri sonradan
izleyince tüylerim diken diken oldu. Bir insana öyle bilerek çarpılmaz. Hayvana
dahi çarpsanız, inip bir bakarsınız ne oldu diye. Bu kişi kafasında direkt olarak
'Gelsin, öldüreceğim' diye kurmuş. Olaydan sonra avukatımla E.Y. hakkında suç
duyurusunda bulunduk" dedi.
'HATAYA DÜŞMÜŞ OLMASI, KASTI ORTADAN KALDIRMAZ'
Merkit'in avukatı Ahmet Deha İmal, olayla ilgili kamera görüntüleri ve E.Y.'nin polisteki ifadesi incelendiğinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi. İmal, "E.Y., suça konu eylemini otomobiliyle gerçekleştirmiştir. Burada araç, silah olarak değerlendirilmelidir. Otomobili motorun üzerine sürmek öldürmeye elverişli bir eylemdir ve bunu göz önüne aldığımızda şüphelinin kastının öldürmeye yönelik olduğu ortadadır. E.Y.'nin hataya düşmüş olması, kastı ortadan kaldırmaz. Müvekkilimin hayati tehlike geçirip geçirmemesi de atılı suçun öldürmeye teşebbüs olup olmadığı hususunda önem arz etmez. Yargıtay'ın kalıplaşmış içtihatları ışığında suça konu eylem, öldürme saikiyle ve öldürmeye elverişli vasıtalarla gerçekleştirilmiştir. Aksi kanaat hasıl olsa dahi şüphelinin eylemi silahla nitelikli yaralama olarak değerlendirilmeli, bu suçun da katalog suçlardan olduğu gözetilmelidir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, şüpheli E.Y. hakkında tutuklanması ve yakalama kararı çıkartılması için de gerekli başvurularımızı yaptık" diye konuştu.
Öte yandan E.Y.'nin motosikletini çalan A.Ü. ise aynı gün yakalandı. Motosiklet
E.Y.'ye teslim edildi A.Ü., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.