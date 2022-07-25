Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İkinci el parasına, sıfır araba aldıracağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 22.00'de yapacağını duyurduğu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Videolu açıklamasında otomobil vergileri konusuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* "Milletimize baş sağlığı dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin, milletimizin başı sağ olsun.

* Uzun zamandır sohbet edemedik. Kısmet bugüneymiş. Bu akşam sizi neden davet ettim evime? Çok sorun birikti ve emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. 'Biz iktidara geldikten sonra bakarız' demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğimiz acıları olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz. Güzel günler yakın. Ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz.

"ORTA SINIFIN ALTINDAKİ HANELER DİBE DÜŞÜRÜLDÜ"

* İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor. İnatla, hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberrut bir iktidar var.

* Oysa insanımız çok mütevazi. Bir evi, bir arabası güzel huzurlu bir ailesi olsun istiyor. Sadece bu kadar. Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza. Bakın, yoksulların en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle, tipik orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı.

* İktidar, sadece ihalecilere, beşli çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı. İşte bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim.

"ALMANYA'DA 15 BİN EURO OLAN SIFIR BİR ARACIN FİYATI, BİZDE VERGİLERLE 500 BİN LİRAYI AŞIYOR"

* Bugün otomobil vergisi konularını açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor. Aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi, üstüne motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?

* Bakın Almanya'da 15 bin Euro olan sıfır bir aracın fiyatı, bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam 2 katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIK ÇAĞRI

* Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri, bir altı motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık 4'te 1'i oranla indirmek olacak. Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba almaları için 'ÖTV yok' demiştim. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken, şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek.

* Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim, bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak.

"BİZLER İKTİDARA GELİNCEYE KADAR ARABA ALIMINI ÖTELEYİN"

* Açık konuşayım zenginin, çok kazanın vergilendirilmesi taraftarıyım. Bu ülkede çok kazanan, fakirin fukaranın hayatının iyileşmesi için de beyt-ül male katkıda bulunmak zorundadır.

* Saray yoksuldan aldı, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için, lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir.

* Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine.

* Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsin. ÖTV problemini çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten böyle devam ederse onlar da biliyorlar ki onlar için de yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır, sonrası hepimiz için aydınlıktır."