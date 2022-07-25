Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 17:42
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AA muhabirine, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Yılancı'nın, bugün yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Tatlı, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız