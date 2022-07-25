Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi

Kültür'de uzman atamaları mahkemeye taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının, görevden aldığı il müdürlerinin bir kısmını merkez biriminde Kültür ve Turizm Umanı olarak atarken başka il müdürlerini ise illerde düz uzman olarak ataması, bir çok soruna neden oluyor. İllere uzman olarak atananlar mali olarak aylıklarının üçte birinden fazlasını kaybetmekte olup, tüm işlemler dava edilmektedir.