AK Partili Çelik'ten CENTKOM'um yayınladığı taziye mesajına tepki

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi ziyarette bulunduğu sırada İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'le yaptığı görüşmede İran bayrağının yanında Türk bayrağı bulunmamasının tartışıldığı hatırlatılan Çelik, Erdoğan'ın İran'daki hukuki ve siyasi karşılığının Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olduğunu söyledi.

İran'daki anayasal düzenin farklı olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Ayetullah Hamaney bir ruhani makamda ama aynı zamanda siyasi yetkileri olan bir makam bu. Dolayısıyla oradaki anayasal düzenin işleyişi içerisinde oluşturulmuş bir makam. Cumhurbaşkanı'mız ne zaman İran'a gitse çeşitli cumhurbaşkanlarıyla görüşmeleri oldu. Bütün o fotoğraflara bakılabilir... Her iki ülkenin bayrakları da orada bulunmaktadır. Hamaney ile görüşmede ise Hamaney'in, Cumhurbaşkanı olmaması, İran düzeni içerisinde daha farklı bir konumda olması sebebiyle o tip bir uygulama yapıyorlar. Ama bu uygulama sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na dönük değildir. Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ziyaretine de bakın. Aynı şekilde orada Rusya bayrağı yoktur. Hamaney'in başka görüşmelerinde başka bir format varmış da Türkiye'ye dönük olarak ayrı bir format uygulanmış gibisinden herhangi bir şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Bu bilgisizlikten kaynaklanır."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı konusundaki hassasiyetinin pek çok uluslararası platformda açık ve net görüldüğünü de sözlerine ekledi.

- "Almanya'nın İran ve Rusya ile hiçbir bağlantısı yok mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tahran Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından "bir meydan okuma" olarak nitelendirildiğinin aktarılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Çelik, "O beyanatını gördüm. Almanya Dışişleri Bakanı diplomasiden ne anlıyor bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Çelik, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya, İran ve Türkiye bir format içerisinde görüşme yapıyorsa bundan herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin mutluluk duyması gerektiğini söyledi.

"Almanya'nın herhangi bir şekilde İran ve Rusya'yla hiçbir bağlantısı yok mu?" ifadesini kullanan Çelik, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde Almanya'nın da bulunduğunu, "o zaman bunun da meydan okuma" olduğunu kaydetti.

Çelik, "Böyle bir diplomasi anlayışı olabilir mi? Son derece yanlış bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun eleştirilmesi bile yanlışken bir de böyle 'meydan okuma' gibisinden birtakım sözlerle bunun değerlendirilmesi ne diplomatik açıdan doğrudur ne de Almanya adına konuşuyorsa Almanya'nın çıkarları açısından uygundur. Tam tersine, Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin bu çabalarını takdir eden bir açıklama yapması beklenir." şeklinde konuştu.

- "Önce yalan haber, arkasından kara propaganda üretiliyor"

"Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük çalışmalarıyla tanınan ve dünyanın takdirini kazanan Emine Erdoğan'a yönelik algı operasyonları yeniden söz konusu. Çevre Ajansının Emine Erdoğan'a bağlandığı ve ihalelerini hanımefendinin yönettiği iddia edildi. Sizce bu faaliyetleri yürütenler hanımefendiyi de hedefe alarak neyi amaçlıyor?" sorusu üzerine de Çelik, şöyle konuştu:

"Emine Erdoğan hanımefendinin çevre konularındaki öncülüğü, ortaya koyduğu inisiyatif sık aralıklarla Birleşmiş Milletler mekanizmaları başta olmak üzere çeşitli uluslararası örgütlerden ödül alıyor. Dolayısıyla bu, takdir edilmesi gereken ve muhakkak surette titizlikle sahiplenilmesi gereken bir şeydir. Bunların dünya için ne kadar kıymetli olduğunu dışarıdakiler biliyor; Emine Hanım'ın yürüttüğü faaliyetlerin dünyada da yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyorlar bu ödül törenlerinde. Ama Türkiye'de maalesef sürekli olarak bir yalan haber üzerine bir kara propaganda devam ediyor. Önce yalan haber, arkasından kara propaganda üretiliyor."

- "Vahim bir adımdır"

CENTCOM'un sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG elebaşı için paylaştığı taziye mesajına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, "Vahim bir adım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı eğer bir teröristle ilgili taziye mesajı yayımlıyorsa bu vahim bir durumdur, bu kınanması gereken bir durumdur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO'daki müttefikinin, Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütüne karşı taziye mesajı yayımladığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Diyor ki 'Ortağımız, IŞİD'e karşı şöyle mücadele ediyordu, böyle mücadele ediyordu...' Sizin İŞİD'e karşı mücadele ediyor dediğiniz bu kişiler, ellerindeki silahları Türk askerine, yani NATO üyesi bir ülkenin askerine veya Türk vatandaşlarına doğrultuyorlar. Böyle bir ilkesizlik olabilir mi? Ondan sonra nasıl konuşacaksınız terörle mücadeleden, şundan bundan. Dünyanın en büyük yalanı, IŞİD'e karşı mücadele ediyorlar diye bir başka terör örgütünün desteklenmesidir. Yani yarın bir gün IŞİD çıksa sizin önem verdiğiniz bir mücadeleye destek verse IŞİD'i mazur mu göreceksiniz?"