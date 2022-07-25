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Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler.' dedi. Bakan Özer engelli öğretmen ataması ile ilgili olarak da 'Her yıl yapıyoruz, 20 bin öğretmen atamasını tamamlayalım, kapasiteye göre o da her yıl yapılıyor.' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Temmuz 2022 20:30
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Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haber Global'de Günün Nabzı programında Saynur Tezel'in sorularını yanıtladı.

Bakan Özer, öğretmen atamalarının 1 Eylül'de sonuçlanacağını söylerken engelli öğretmen atamaları için, "Her yıl yapıyoruz, 20 bin öğretmen atamasını tamamlayalım, kapasiteye göre o da her yıl yapılıyor" dedi.

LGS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Bakan Özer, "Öğrencilerimizin yüzde 95'i tercih ettikleri yerlere yerleştiler" dedi.

Bu kapsamda imam hatip liselerin tartışmasına da değinen Özer, "Bu imam hatip liseleriyle ilgili tartışmaların veri karşılığı yok" diye konuştu.

Bakan Özer, Bursa'da çöp evde bulunan çocuk hakkında, "Arkadaşlar temasları sağladılar. Orada devamsızlıkla ilgili, yurt dışında olduğuyla ilgili tespit yapılmış. Çocuğumuzun eğitim imkanına kavuşması için hemen düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Bakan Özer'in açıklamaları:

"Bugün itibarıyla her iki yerleştirme türünün sonuçlarını açıkladık. Öğrencilerimizin yüzde 95'i tercih ettikleri yerlere yerleştiler. Bu çok önemli. Zorunlu bir şey yok, öğrenciler kendi tercih ettikleri yerlere yerleştiler. 2020'de yüzde 93, 2021'de 92'ye düşmüş, bu sene yüzde 95. Sınavlı okullarda da doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı, çok önemli.

MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Mesleki eğitimdeki en büyük problem, 28 Şubat'taki katsayı uygulaması. 10 yılın üzerinde uygulandı, başarılı öğrenciler meslek liselerinden uzaklaştırıldı. Meslek liseleri, hiçbir yere yerleşemeyenlerin yerleştiği yerlere dönüştü. Homojen olarak akademik başarısız öğrencilerle öğretmenlerin başarı beklentileri düşüyor. Dolayısıyla nitelikli eğitim, insan kaynağı yetiştirme ihtimali, 12 yıl bu uygulanınca ortadan kalktı. Okullar arası başarı farkı arttı. Eğitim sistemi akademik olarak başarılı ve başarısız olarak homojen kümelenilen bir sisteme dönüştü. Katsayı uygulaması çok ciddi bir travmaya yol açtı.

"AKADEMİK OLARAK BAŞARILI ÖĞRENCİLER MESLEKİ EĞİTİME YÖNELDİ"

Bizim öncelikle eğitim sisteminde akışı normalleştirmemiz lazım. Meslekten işgücü piyasasına geçişte engelin olmaması lazım. Meslek listesindeki öğrenciler de artık eğitime devam edebiliyor. İşgücü piyasasının temsilcilerini eğitime çektik son bir yılda. Birlikte planlama ve istihdam ile öncelik sağlamak. Akademik olarak başarılı öğrenciler mesleki eğitime yöneldi.

İMAM HATİP LİSELERİ TARTIŞMASI

Öğrenciler gerçekten istedikleri okul türlerine yerleşebiliyorlar mı? Bu önemli. Ülkede bir de imam hatip tartışması var. Hem imam hatipteki öğrencilerimizi hem de etik olmayan şekilde, ülkenin eğitim sistemindeki ayrımcılığa, öğrenci ve öğretmenlerle ilgili ayrımcılık var. Öğrenciler tercih yapıyor, birinci tercihle yerleşme oranı memnuniyet göstergesidir. 2021'de ilk tercihle yerleştirme tüm lise türlerinde yüzde 51'den yüzde 55'e çıkmış. Bunun mesleki lise ve imam hatip ve anadolu lisesi kırılımlarına bakalım. Bu sene mesleki lisede yüzde 52'ye çıkmış. İmam hatip lisesinde bu sene yüzde 57'ye çıkmış. Yani birinci tercihlerini yüzde 57 imam hatiplerine yazmış. Her okul türünde bu örnekten devam ediyor. Anadolu lisesinde yüzde 53'ten 56'ya yükselmiş.

İlk 3 tercihle yerleştirme oranı nedir? İlk üç tercihten birine yerleştirme oranı geçen sene yüzde 92'ymiş. Bu sene bu yüzde 94'e çıkmış. Yani eğitim sistemimizin sınavsız yerleştirmeyle ilgili hiçbir zorunluluğu yok. Bu imam hatip liseleriyle ilgili tartışmaların veri karşılığı yok. Herkes eğitimi bildiği için, veritabanı olmayan genellemelerle yanlış projeksiyonlar yapılıyor.

KAPAT [X]

"LİSE AFFI GÜNDEMİMİZDE YOK"

Lise affı gündemimiz yok sadece 12. sınıflarla ilgili devamsızlık affı getirdik.

Eğitim sisteminde sürekli reformdan şikayet edip bir taraftan reform talep etmek paradoksal bir durum. Yıllarca şikayet etmedik mi? Ben de diyorum ki, reform değil, sistemi iyileştireceğim. Yerleştirme performansı artıyor, memnuniyet artıyor. Sistemi değiştirmeden iyileştirme imkanı vardır. Dünyanın hiçbir yerinde sıralama sınavı ile bir çıkarım yapılmaz. Dünya, Pisa araştırması yapıyor. Gençlerin ileri eğitim öncesinde anadildeki okuryazarlıklarını ölçüyor. Türkiye, son 20 yılda, tüm değerlendirmelerde sürekli kendisini iyileştiriyor. Eğitim kalitesi ile ilgili sorun yok. Türkiye, son 20 yılda eğitimde gerçekten devrim yapmıştır. Bizim öğrenci sayılarımız inanılmaz arttı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI AÇIKLAMASI

20 bin öğretmen atayacağız. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecekler. 20 bin öğretmen atamasındaki dağılımı önceliklerimize göre belirledik. En büyük öncelik okul öncesi eğitim. Niye önemli? Çünkü okullaşma oranlarımızda ciddi sıkıntı var, onun için ağırlık verdik. Yapmış olduğumuz yatırımların da karşılığını görmek açısından 7503 okul öncesi eğitim öğretmeni alacağız. Sınıf öğretmenliği ikinci ağırlık. Özel eğitim 1250 öğretmen ile ağırlık verdik. 1 Eylül'de öğretmenlerimiz hangi okula atandıklarını öğrenecekler.

"KAYIT PARASI" NASIL ÖNLENECEK?

Okul müdürleri de kayıt parası durumundan şikayetçi. Bu sene yeni bir başlangıç yapalım dedik ve erken başladık. İstanbul'a o gün 1 milyar lira kaynak aktardık. Kırtasiye, temizlik, küçük onarım ve donatım olmak üzere. Türkiye'de eğitim tartışmalarında, MEB okulun ihtiyacını karşılamıyor, bağıl almaya çalışıyor, hayır kardeşim MEB'in ihtiyaçları karşılayacak bütçesi var. Veliler şikayet etsinler. İsteyen veli, okuldaki süreçlerle ilgili bağışta bulunmak istiyorsa bulunabilir ama kayıt için bağış zorunluluğu kesinlikle yok.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Özel okullarda zam oranını belirledik. Yüzde 37. Bununla ilgili özel eğitim kurumlarında uymayanlar varsa şikayet etsinler, arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaparlar.

"YAZ OKULLARI İLE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ"

Yaklaşık 1 milyon öğrencimiz yaz okullarına katılıyor. İnsan kaynağı niteliğimizi artırmak için bu tip desteklere ihtiyacımız var. Yaz okulları ile tüm ülkede fırsat eşitliğini sağlıyoruz.

KÜTÜPHANELER PROJESİ

Kütüphanelere, kültür, bilim ve sanat insanlarının adını vermeye başladık. İsmini vererek temasını artırsın, İlber Ortaylı, Vefa Lisesi'ne gidecek, öğretmenlerle, öğrencilerle konuşacak. Bunu tüm illerde yaygınlaştıracağız. İstediğimiz şey, çocuklarımızın sadece akademik başarılarını sağlamak değil, kültür, sanat ve sporda da başarılı olmaları.

UZAKTAN EĞİTİM

Biz bu dönem tüm arkadaşlarımıza şunu gösterdik. Okullar önlemler alındığında en güvenli yerlerdir. Okullar sadece eğitim ve öğretimi yapıldığı yerler değil, aynı zamanda kültür sanat etkinliklerinin, psiko-sosyal gelişimin tamamlandığı yerler. Niye biz okullardan başlıyoruz? Biz sonuna kadar okulları açık tutmak için önlemleri alacağız.

BURSA'DA ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUK

Arkadaşlar temasları sağladılar. Orada devamsızlıkla ilgili, yurt dışında olduğuyla ilgili tespit yapılmış. Çocuğumuzun eğitim imkanına kavuşması için hemen düzenlemeleri yapacağız.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Her yıl yapıyoruz, 20 bin öğretmen atamasını tamamlayalım, kapasiteye göre o da her yıl yapılıyor."

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