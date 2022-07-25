Yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan bir bebeğin naklini yapan Abdurahman Yandırıcı yönetimindeki 63 ACF 764 plakalı ambulans, Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerleyen ambulans, önünde gitmekte olan plakası öğrenilemeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek önünü kesti. Ambulans şoförü Yandırıcı, araçtan inerek motosiklet sürücüsü İ.K. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ambulans şoförünü tekme ve yumrukla darbeden İ.K., çevredekilerin araya girmesiyle engellendi. Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta bebek, burnu kırılan ambulans şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burnunda üç kırık olduğu öğrenilen Abdurahman Yandırıcı acil serviste yapılan müdahale sonrası darp raporu aldı. Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü İ.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.