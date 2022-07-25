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'Uzungöl'ü Arap turistler istila etti' iddiasına Validen yanıt

Trabzon'da son günlerde sosyal medya üzerinden, "Uzungöl'ü Arap turistler istila etti" paylaşımlarıyla algı yapan kişilere karşı Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm cenneti Uzungöl'de turizm değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada "Son zamanlarda İlimiz açısından oluşturulmaya çalışılan arap düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilebilir yanı yok. Trabzon ve bölge insanı hassasiyetleri üzerinden olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 23:51
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'Uzungöl'ü Arap turistler istila etti' iddiasına Validen yanıt

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un, turizm açısından Kovid-19 salgınından sonra en önemli tarihi günlerini yaşadığını belirtti.

Ustaoğlu, Uzungöl'de gerçekleştirilen turizm değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere, Uzungöl'e ortalama günlük 10 binin üzerinde araç girişi sağlandığını söyledi.

Uzungöl'deki yatak kapasitesinin de ağustos sonuna kadar yüzde 100'e yakın bir doluluğa ulaştığını anlatan Ustaoğlu, "2022 yılının başından bugüne kadar Uzungöl'e 575 binin üzerinde araç girişi oldu ve bunun 75 bini sadece tur firmalarına ait. Gerçekten bölgemizin en önemli cazibe merkezi olan Uzungöl'ümüzün bu anlamda geçirdiği günler hem esnafımız hem ilimiz açısından çok önem arz ediyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, bölgenin bu en önemli merkezinin bu yoğunluğundan rahatsız olanlar bulunduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlara fırsat vermeme adına, maalesef son dönemde ülkemizde oluşturulmaya çalışılan yabancı düşmanlığıyla ilgili algı ilimiz özelinde baktığımızda Arap düşmanlığına dönüştürülmeye çalışılıyor. Bizim tarihimizde, kadim geçmişimizde, kültürümüzde, adeta bu topraklar hoşgörünün, kardeşliğin, birliğin, adeta nüvelendiği ve hoşgörü ikliminin merkezi olan topraklar. Bizim inancımızda, kültürümüzde misafirler baş tacımızdır. Körfez ülke merkezli gelen turistlerimiz de bizim baş tacımızdır."

- "Gelen turistlerimiz de ziyadesiyle memnunlar"

Trabzon'a günlük ortalama dış hatlardan 25 uçak geldiğine dikkati çeken Ustaoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ortalama 3 bin 500'ün üzerinde dış hatlardan bize turist girişi var. Tamamen 10 farklı Körfez ülkesinden ilimize gelen turistleri kapsıyor bu. Şu ana kadar 25 Temmuz itibarıyla söylemem gerekirse sadece dış hatlardan gelen bizim turist sayımız 160 bini geçti. Bunun dışında İstanbul aktarmalı günlük ortalama İstanbul'dan da 20 uçak Trabzon'a iniyor. Bunların da ciddi bir kısmı turist ağırlıklı."

Ustaoğlu, Trabzon'un başta Uzungöl olmak üzere farklı destinasyonlarında binlerce turisti ağırladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Gerçekten Trabzon, turizm açısından pandemiden sonra en önemli tarihi günlerini yaşıyor. Esnafımız memnun, vatandaşımız memnun. Biraz önce değerlendirme yaptık, emniyet açısından, huzur açısından, asayiş açısından en ufak bir olayın yaşanmadığı bir dönem. Bu kadar turist yoğunluğunu alan, Uzungöl gibi coğrafi olarak da küçük bir alan düşünün 10 binin üzerinde aracın girdiği, binlerce turist ağırladığımız Uzungöl'ümüz de en ufak bir asayişe müessir olayımız yok. Gayet güzel, misafirperverliğin ön planda olduğu, esnafımız, vatandaşımız açısından hiçbir sıkıntının yaşanmadığı, gelen turistlerimizin de üst düzey bir memnuniyet yaşayarak ayrıldığını görüyoruz. İnşallah bu anlamda ilimiz açısından oluşturulmaya çalışılan maalesef Arap düşmanlığı diye tabir ettiğimiz hepimizin, kesinlikle şiddetle kınıyoruz biz bunu. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Bu bizim inancımızdan, kültürümüzden tamamen uzak şeyler."

Trabzon'a 2022 yılında inen uçak sayısının da 6 bini geçtiğini aktaran Ustaoğlu, "Sadece dış hatlardan sene başından beri inen uçak sayımız 1100 civarında. En çok yoğunluğu da temmuz ayında yaşıyoruz. Temmuz ayında Trabzon'a inen uçak sayısı 500 dış hatlardan." ifadesini kullandı.

Vali Ustaoğlu, günlük ortalama kiralık araç sayısının da 7 binin üzerinde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunların hepsini değerlendirdiğimizde şu an ilimizde gerçekten huzur ikliminin, hoşgörü ikliminin, emniyet ve asayiş açısından da en ufak bir sıkıntının yaşanmadığı bir dönemi geçiriyoruz. Ne oluyor da şu an Trabzon üzerinden oluşturulmaya çalışılan, bölge insanımızın hassasiyetleri üzerinden gereksiz, maalesef hiçbirimizin de tasvip etmeyeceği birtakım olumsuz algılar oluşturulmaya çalışılıyor? Tabelalara bakın, gayet hepsi yönetmeliğe uygun, en ufak bir sıkıntının olmadığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok."

- "Tabii ki bir art niyet var"

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Bir gazetecinin "Bu tür paylaşımlarda art niyet olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu Ustaoğlu, şöyle yanıtladı:

"Arkadaşlar tabii ki bir art niyet var. Şimdi Alanya'da da yoğun bir turist var. Almanlar, İngilizler var, başka milletlerden var. Niye hiç biz 'Alanya'yı Almanlar doldurdu, İngilizler doldurdu.' demiyoruz veya Muğla'yı veya ülkemizin farklı turizm alanlarını, sadece niye Trabzon ile ilgili böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor? Bunlar da bizim coğrafyamızda, bizim kardeş ülkelerimizin vatandaşları. Bunlar üzerinden hele hele bizim kesinlikle tasvip etmeyeceğimiz herhangi bir ırk ayrımıymış, din ayrımıymış, bunlar bizim tamamen uzak olduğumuz, biraz önce ifade ettim, bu coğrafya birliğin, kardeşliğin olduğu coğrafya. Trabzon da bunun en önemli örneklerinden birisi. Bu kesinlikle tabii ki art niyetli. Bu tip paylaşımları da kesinlikle kınıyoruz."

- "Bu şekilde ırkçılığı da şiddetle reddediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'da turizm anlamında zirve yapılan günlerin yaşandığını söyledi.

Bu durumdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Zorluoğlu, Trabzon'un tam bir turizm şehri olmaya doğru emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çekti.

Zorluoğlu, sosyal medyadaki eleştirilere ilişkin şunları kaydetti:

"Trabzon'un bu turizm yoğunluğu bazı çevreleri rahatsız etmişe benziyor. Yani sosyal medyada Trabzon'un gündem olmadığı hiçbir gün neredeyse yok. Burada birkaç tane Arapça tabela üzerinden başlatılan ve nihayetinde ırkçılığa varan ve özellikle Arap ırkçılığına kadar varan bir söylemle karşı karşıyayız. Bu konuda elbette bütün kurum kuruluşlarımız gerekli tedbirleri alıyoruz."

Uzungöl'de sorun olmadığını vurgulayan Zorluoğlu, şunları aktardı:

"Vatandaşlar mutlu, gelen ziyaretçiler, turistler mutlu, esnaf mutlu. Herkes mutlu ama Trabzon'a belki de hayatında hiç gelmeyen, 'Uzungöl'ü haritada göster.' dediğimizde belki de haritada bile gösteremeyecek olan bazı çevreler özellikle sosyal medya üzerinden bir Trabzon düşmanlığı ve bir Arap düşmanlığı çalışması içerisindeler. Buna şiddetle karşıyız ve bu şekilde ırkçılığı da şiddetle reddediyoruz."

Toplantıya, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ile diğer ilgililer de katıldı.

Öte yandan Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, Uzungöl'de incelemede bulunarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

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