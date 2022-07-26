Benzine 50 kuruş indirim yapıldı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.

Benzinde de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre

fiyatı 24,48 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor. İndirim sonrası benzinin litresi 22,22 liraya düşecek.