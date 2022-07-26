Kur'an Kursu yemekhanesinde yangın çıktı, 40 öğrenci tahliye edildi
Sultanbeyli'de bulunan erkek Kur'an kursunun yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 09:15
Alınan bilgiye göre, Adil Mahallesi Enes Sokak'ta 6 katlı Kur'an kursunun yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kursta kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edilirken itfaiye görevlilerince müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız