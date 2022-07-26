Togg ne zaman yola çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil Togg'a dair son durumu TRT ortak yayınında paylaştı.

Yılın son çeyreğinde ilk seri üretim araçların banttan indirileceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp, ondan sonra da keyfini beraberce tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı çalışmaları temmuz 2020'de başlamıştı. Şu anda boya ve gövde tesisiyle 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı.

Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Gemlik'te 250 robot parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumu tamamlanarak devreye alma çalışmaları da bu arada başladı. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar, bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek."

"ÖTV oranını yüzde 10'a düşürdük"

Türkiye'de, otomobilin bataryasının üretiminin yapılacağını ifade eden Erdoğan, şu anda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, "Motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için daha önce yüzde 60 olarak uygulanan elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisini yüzde 10'lara kadar düşürdük." dedi.

Togg, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

Tedarikçilerin tamamı seçildi

Dünyadaki 10 küresel şirketle iş birliği yapma konusunda gizlilik anlaşması yapılırken, Togg'un ilk aracı için tedarikçilerin tamamı seçildi.

Bunların yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketlerden oluşuyor.