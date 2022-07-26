Özel mesleki ve teknik lise öğrencilerine verilecek destek tutarları belirlendi

Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu liselerde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları şöyle oldu:

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 9 bin 297 lira, bilişim teknolojilerinde 8 bin 800 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 11 bin 768 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 14 bin 104 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 13 bin 693 lira, gemi yapımında 14 bin 104 lira, gıda teknolojisinde 12 bin 278 lira, kimya teknolojisinde 13 bin 472 lira, laboratuvar hizmetlerinde 9 bin 297 lira, makine teknolojisinde 12 bin 822 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 13 bin 800 lira, matbaa teknolojisinde 11 bin 982 lira, metal teknolojisinde 13 bin 472 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 12 bin 181 lira, moda tasarım teknolojilerinde 10 bin 174 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 14 bin 744 lira, plastik teknolojisinde 13 bin 552 lira, tasarım teknolojilerinde 9 bin 297 lira, tekstil teknolojisinde 12 bin 837 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 11 bin 982 lira, uçak bakımda 11 bin 768 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 14 bin 744 lira."

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle belirlendi:

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 9 bin 219 lira, denizcilikte 10 bin 60 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 10 bin 569 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 10 bin 60 lira, gemi yapımında 10 bin 60 lira, gıda teknolojisinde 9 bin 435 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 8 bin 378 lira, inşaat teknolojisinde 9 bin 219 lira, kimya teknolojisinde 9 bin 888 lira, makine teknolojisinde 10 bin 569 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 10 bin 94 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 10 bin 885, radyo-televizyonda 9 bin 344 lira, tarımda 10 bin 885 lira, tasarım teknolojilerinde 7 bin 152 lira, uçak bakım alanında 9 bin 219 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 11 bin 228 lira."

Öte yandan, 2018-2019 eğitim öğretim yılında çıkarılan tebliğ kapsamında, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve özel liselerin 12. sınıfında öğrenim gören öğrencilere verilecek destek tutarı 4 bin 850 olarak belirlendi.