Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 12:10
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.G'yi Veysel Karani Mahallesi'nde yakaladı.
Terör örgütünün mütevelli yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız