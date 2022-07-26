'Yeni yapılacak 3 bin anaokulundan 758'ini tamamladık'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3-5 yaş aralığındaki çocukların tüm Türkiye'de okul öncesi eğitime erişebilmesi ve 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını belirtti.

Bakan Özer, Erzurum programı kapsamında Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ardından burada Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'na geçen Bakan Özer, Vali Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve ilçe milli eğitim müdürleri ile "İl Değerlendirme Toplantısı" yaptı.

Bakan Özer, toplantı sonrası gazetecilere, Erzurum'un okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde diğer illere, bölgesine örneklik teşkil eden kentlerden biri olduğunu söyledi.

Çoğu problemlerini aşmış artık farklı açılımlar yapan diğer illere de örnekliklerini yaygınlaştıran Erzurum'da yapılan çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Özer, eğitimin kalitesini çok daha iyi noktaya getirebilmek için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

- "Erzurum'daki 278 milyonluk yatırımı, 888 milyona çıkardık"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Erzurum'a 2022'de güçlendirme, yıkım-yapım, yeni yatırımlar bağlamında öngördükleri 278 milyonluk yatırımların devam ettiğini ifade eden Özer, "Bu değerlendirme toplantımızda, 610 milyonluk yeni yatırımı Erzurum'a vermiş bulunuyoruz. Erzurum'daki 278 milyonluk Milli Eğitim Bakanlığı yatırımını 888 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Özer, Türkiye genelinde son 3-4 yıl içerisinde güçlendirme ve yıkım-yapım çalışmalarına büyük öncelik verdiklerini belirterek, "Okullarımız en güvenli ortamlar olsun istiyoruz. Bunun için hızlı şekilde 2022'de bu çalışmaların hepsini tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Güçlendirmeyle ilgili Erzurum'a gönderdikleri ödeneklerin hepsinin kullanıldığını ancak ihtimal dahilinde güçlendirme ihtiyacı olacak okullar için de ilave bir 100 milyon liralık bütçeyi Erzurum'a kazandırdıklarını söyleyen Özer, yılların kronik problemi olduğu ifade edilen Olur ilçesinde 300 öğrenci kapasiteli bir pansiyonun ikmal inşaatını yaparak onu da hızlı bir şekilde kente kazandıracaklarını aktardı.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bu sene eğitim sezonuna her türlü anlamda temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımlardan okulların donatımına kadar tüm illerimizin ihtiyacını karşılayarak hazırlıklı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Burada en önemli şeylerden biri büyük onarımlardır. Okulların çatısından tuvaletine kadar, tüm alanların onarımları çok hızlı bir şekilde yapılarak çok daha güzel bir ortamda öğrencilerimizin karşılanması. Bu anlamda 100 milyon liralık büyük bir onarımı da mevcut büyük onarım bütçesini 4 katına çıkartarak Erzurum'daki bütün okulları hızlı bir şekilde elden geçireceğiz."

- 3-5 yaş aralığındaki çocukların okul öncesi eğitime erişebilmesi çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitimin en öncelik verdikleri alanlardan biri olduğunu vurgulayan Özer, "3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın tüm Türkiye'de okul öncesi eğitime erişebilmesi için özellikle de 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100'e çıkartmak için çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulu yapacağız. Bunun 758'ini tamamladık, diğerleri de yatırım planına alındı. Muhtemelen bittiği zaman, 3 bin rakamını çok fazla aşacağız." diye konuştu.

Bakan Özer bu kapsamda, Erzurum'a yeni anaokulu yapma kararı aldıklarını, Palandöken'de 1, Yakutiye'de 3, Oltu'da 1, Karayazı'da 1, Karaçoban'da 2, Aziziye'de 1 olmak üzere 9 yeni anaokulunu da yarın itibarıyla yatırım programına alıp ihalesini vermiş olacaklarını söyledi.

Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Hınıs, Karaçoban, Köprüköy, Karayazı, Narman ve Tekman'a da 9 yeni ilkokulu yapımını mevcut yatırımlara koyacaklarını belirten Özer, "Bu yaklaşık olarak 610 milyonluk bir yatırım. Bu yatırımlarla yaklaşık 1 milyar liraya yakın bir eğitim yatırımıyla Erzurum, çok daha iyi noktalara taşınacak." ifadesini kullandı.