Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüleri yakalandı
Yozgat'ta haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 12:48
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'yi Sorgun ilçesinde yakaladı.
Hükümlünün evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 150 fişek ele geçirildi.
FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. de emniyet ekiplerince Çekerek ilçesinde yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız