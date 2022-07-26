Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 öğretmen hayatını kaybetti
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden Merve Batmaz'ın öğretmen olduğu öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 14:21
Alınan bilgiye göre, Ömer Uğur yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Can Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Özbek köyü mevkisinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Merve Batmaz hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Uğur ile 11 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada, yaşamını yitiren Türkçe öğretmeni Batmaz'ın İdil ilçesinin Oyalı köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız