KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında TRT Haber yayınında açıklamalar yaptı.

"Kredinin 3 ayağı var. Bir kredi eğer alıyorsan aldığın bu krediyi senin anında ödemen diye bir şey yok. Sigortalı bir iş bulacaksın. Sigortalı işi bulduktan sonra da iki yıl içerisinde de bunu ödeyeceksin burada faiz filan yok."

Kredinin sadece anaparası ödeniyor

3 milyon 157 bin genç aldıkları kredinin sadece anaparasını geri ödeyecek. Bu kapsamda 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kaldırılmış olacak.

Düzenlemeden mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kişi de faydalanacak. Kredi alıp henüz mezun olmayan 812 bin öğrenci de sadece anaparayı ödeyecek.

İki bakanlık KYK için ortak çalışma yürütecek

Peki, kredisinde ana para harici enflasyon farkı ödeyenlerin, borcu vergi dairesine aktarılanların, yapılandırmadan faydalananların durumu ne olacak?

İşte, bu soruların yanıtları için Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

O çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilecek.

Yasal düzenlemeler meclis açılınca gündeme alınacak

İki bakanlık istişare edecek. Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu kanunu da incelenecek. Gereken yasal düzenlemeler ekim ayında meclis açılınca gündeme alınacak.