25 bin öğretmen uzman, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda, konuştu.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de önem verdiklerinin altını çizen Özer, en büyük adımlarını 60 yıllık rüya olan Öğretmenlik Mesleki Kanunu ile attıklarını kaydetti.

Kariyer mekanizmasını kurarak uzman ve başöğretmenlikle öğretmenlerin aldığı eğitimleri değerlendiren ve özlük haklarında ciddi bir farka yol açacak şekilde maddi finansman olarak da destekleyen bir mekanizmayı kurduklarını hatırlatan Özer, "613 bin öğretmenimiz uzman ve başöğretmenliğe başvurdu. 18 Temmuz'da eğitimler başladı, dün itibarıyla 25 bin öğretmenimiz uzman öğretmenlik, 900 öğretmenimiz de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı. Bu süreçler tamamlandığı zaman eğitim sistemimizde sürekli öğrenen ve kendisini geliştiren öğretmenin merkezde olduğu eğitim sistemini inşa etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Öğretmen başına düşen eğitim saati 94 saate çıktı"

Bakan Özer, öğretmenlerin eğitimleri için kullanılacak bütçeyi 35 kat artırdıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin eğitimleri için kullanılacak bütçeyi 8,9 milyondan 292 milyona çıkardık. 2020'de öğretmenlerin almış olduğu eğitimlerden Bakanlığın yapmış olduğu merkezi ve yerel eğitimlerden 1,2 milyon öğretmenimiz yararlanmış ve öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saat. 2021'deki bu değişikliklerle bu yılı 2,9 milyon öğretmenin eğitimiyle tamamladık ve öğretmen başına düşen eğitim saati 94 saate çıktı. 2022'de 6,6 milyon öğretmenimiz ki bu kadar öğretmenimiz yok, işte bu öğretmen başına düşen mükerrer eğitimleri ve ders saatlerinin ne kadar yükseldiğini gösteriyor. 2022'deki hedefimiz, öğretmen başına 120 saat eğitimin tüm öğretmenler tarafından alınması. Bunun için hiçbir kısıtlamaya gitmeden öğretmenlerimizin her türlü mesleki gelişim talebini karşılayarak öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi çok daha güçlü noktaya taşımak en büyük hedefimiz."

Öğretmenler güçlü oldukça okulların çok daha güçlü hale geleceğini vurgulayan Özer, bu sayede eğitim sisteminin kalitesinin de yükseleceğini belirtti.