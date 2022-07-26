6,2 milyar TL'lik yol projesinin tünelinde ışık göründü

Ordu'da devam eden 14 ayrı karayolunun yapım işinin toplam proje bedeli 11 milyar 230 milyon lirayı aşarken, Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, 'Türkiye'nin en pahalı çevre yolu projesi' değerlendirilen Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Kazı çalışmalarının sonuna gelinen, başta Ordu olmak üzere bölgedeki diğer illeri de olumlu etkileyecek Ordu Çevre Yolu Akçetepe Tüneli'nde son çalışmalar da bitirilerek ışık göründü.

Proje bedeli 6 milyar 210 milyon TL

Toplam proje bedeli 6 milyar 210 milyon TL olan, 21,4 kilometre uzunluğa sahip olan Ordu Çevre Yolu projesinin ikinci etabında yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe Tüneli'nde son perde kaldırıldı.

İkinci etap olan 11 kilometrelik alanda çalışmalar devam ediyor

Toplamda, 9 bin 492 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, 3 bin 676 metre uzunluğunda 11 çift köprü ile birlikte 414 metre uzunluğunda 5 tek köprü ve farklı seviyeli kavşağın yer aldığı Ordu Çevre Yolu projesinin 11 kilometrelik ilk bölümünü, 3 Mart 2019 tarihinde düzenlenen törenler hizmete açılmıştı. Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak. Çevre yolunun, geri kalan 11 kilometrelik bölümünde ise çalışmalar devam ediyor.

40 dakikalık yol, 15 dakikaya inecek

Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatacak, şehir içinde araç yoğunluğunu azaltacak ve transit geçişleri hızlandıracak proje, şuanda 40 dakika olan yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek. Projenin tamamlanması ile birlikte bir yılda 6 bin 248 ton emisyon azalımı olacak, yine ayrıca zamandan 198 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık yaklaşık 229 milyon liralık tasarruf sağlanacak.

Altınordu ilçesinde bulunan Akçatepe Tüneli'nde 'ışık görme' töreni yapıldı. Törende iş makinesi ile yapılan yıkım çalışmasının ardından tünel içerisindeki perde duvar ortadan kaldırılarak, ışığın görünmesi sağlandı.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ile Metin Gündoğdu, ilçe belediye başkanları, ilgililer ve protokol üyeleri katılım sağladı.