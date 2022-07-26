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Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Bolu'da TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden Semih Sert (28) ile eşi Sümeyra Sert'in (26), kazada yaralanan kızları Ahsen Sert (4) 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahsen Sert, Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 26 Temmuz 2022 19:29
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Anne ve babasının öldüğü kazada yaralanan Ahsen, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara'ya giden Semih Sert yönetimindeki 16 F 3901 plakalı otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki 47 ABT 174 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtilirken, Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü. İnegöl ilçesindeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, pazar günü ilçede toprağa verilirken, çiftin kızları Ahsen Sert, Bolu'daki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği İstanbul'daki özel hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Anne ve babasından 3 gün sonra hayatını kaybeden küçük kız, bugün ikindi vakti İnegöl Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.

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