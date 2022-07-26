İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılacaklarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 19:54
Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.
TBMM Başkanlığının da TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günü toplanacağını duyurduğunu belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti TBMM Grubu olarak sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının önlenmesine katkı sağlamak amacıyla toplantıya katılacağız." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız