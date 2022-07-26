Karma Komisyon'dan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili karar
Karma Komisyon'dan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili karar
Günlük 8 TL'den başlayan fiyatlarla başlayan tamamlayıcı sağlık
Günlük 8 TL'den başlayan fiyatlarla başlayan tamamlayıcı sağlık
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Bin 800 köyde 12 bin yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık
Bakan Özer: Bin 800 köyde 12 bin yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık
Bakan Dönmez: 2 bin TL'lik gaz faturasının 500 TL'si yansıyor
Bakan Dönmez: 2 bin TL'lik gaz faturasının 500 TL'si yansıyor
Öğretmenlere rekor promosyon: Tek seferde 20 bin 880 TL
Öğretmenlere rekor promosyon: Tek seferde 20 bin 880 TL
Konut fiyat artışında yeni rekor: İstanbul uçtu!
Konut fiyat artışında yeni rekor: İstanbul uçtu!
Benzine 50 kuruş indirim yapıldı
Benzine 50 kuruş indirim yapıldı
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
Telefon kullanan herkesin başına gelebilir! Klonlanan numarayla dolandırıcılık
Telefon kullanan herkesin başına gelebilir! Klonlanan numarayla dolandırıcılık
CHP'den sonra Şentop da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP'den sonra Şentop da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
25 bin öğretmen uzman, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı
25 bin öğretmen uzman, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
Sevgilisini bıçaklayarak yaralayan anestezi doktoru tutuklandı
Sevgilisini bıçaklayarak yaralayan anestezi doktoru tutuklandı
Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 öğretmen hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 öğretmen hayatını kaybetti
YÖK Başkanı'ndan adaylara: Beklentilerinin üzerindeki yerleri de yazsınlar
YÖK Başkanı'ndan adaylara: Beklentilerinin üzerindeki yerleri de yazsınlar
'Yeni yapılacak 3 bin anaokulundan 758'ini tamamladık'
'Yeni yapılacak 3 bin anaokulundan 758'ini tamamladık'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Virüs soğuk algınlığına döndü
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Virüs soğuk algınlığına döndü
Bu bölümleri seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs
Bu bölümleri seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs
Tercihler için 81 ilde 11 bin rehber öğretmeni hizmet verecek
Tercihler için 81 ilde 11 bin rehber öğretmeni hizmet verecek
KYK borcunu ödeyenler için formül aranıyor
KYK borcunu ödeyenler için formül aranıyor
Altının gram fiyatı 992 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 992 lira seviyesinden işlem görüyor
HSK, FETÖ irtibatı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti
HSK, FETÖ irtibatı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti
Davutoğlu ile Babacan birbirine girdi! 6'lı Masa'da savaş çıktı
Davutoğlu ile Babacan birbirine girdi! 6'lı Masa'da savaş çıktı
Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı istifa etti
Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı istifa etti
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 35 askere gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 35 askere gözaltı kararı
ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanında
ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanında
Çöp evden çıkan çocuk 'Cem Muhammet'ten ilk kareler
Çöp evden çıkan çocuk 'Cem Muhammet'ten ilk kareler
15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Özer: Bin 800 köyde 12 bin yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyüne yaşam merkezi açılışı için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık. Sadece amacımız ilkokul değil anaokulu yapmak değil aynı zamanda bu yaşam merkezlerini halk eğitim merkezlerine kavuşturmaktır." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 22:43
Yazdır
Bakan Özer: Bin 800 köyde 12 bin yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli ziyaretlerde bulunup kentin eğitim sistemini incelemek ve Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı olan Sakalıkesik köyünde yaşam merkezi açılışı yapmak için Erzurum'a geldi. Aziziye'de bulunan Sakalıkesik köyünde açılışını gerçekleştirdiği yaşam merkezini istenildiği takdirde tüm köylere inşa edebileceklerini belirten Bakan Özer, bu tip yaşam merkezleri ve halk eğitim merkezlerini köylere yaprak 7'den 70'e tüm vatandaşları bir çatı altında, halkın istediği tüm eğitimleri vererek birleştireceklerini söyledi. Öte yandan, Erzurum'un 287 milyon liralık yatırımını 2022-2023 Eğitim yılında 1 milyar liranın üzerine çıkarttıklarını da açıklayan Bakan Özer bu müjdelerin Erzurum'a hayırlı olmasını söyledi.

"19 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmen ile devasa bir sistemimiz var"
Şu anda Türkiye'nin eğitim alanındaki nüfusunun dünyadaki 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yıl gerçekten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu ülkenin tüm çocuklarının tüm fertlerinin ve vatandaşlarının, okul öncesinden yükseköğretime kadar, eğitime çok rahat bir şekilde eriştiği bir eğitim sistemi kuruldu. 19 milyon öğrenci 1,2 milyon civarında öğretmenin olduğu devasa bir sistem. Yaklaşık 150 ülkenin nüfusundan çok daha fazla olan bir nüfusta eğitim sistemimiz. Sadece bunlar yapılmadı bugünkü okul müdürleriyle yaptığımız konuşmada da bahsettim. Eğitime erişimin önündeki antidemokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarına kadar bu memleketin evlatlarının eğitime erişimini engelleyen tüm müdahaleler bu son 20 yıl içersin de kaldırıldı. Bugün ayrım yapanlar ayrımcı eğitim politikalarıyla tarihte yerlerini alırken, Cumhurbaşkanımız ve ekibi tüm vatandaşların çocuklarına eşit muameleyle tarihte yerlerini alacaklar bugün kadın haklarını ve beyin göçünden bahsedenler dün başörtüsü yasağından yurtdışına gitmek zorunda kalan kadınlarımız hakkında konuşmadılar bizim onlardan öğrenecek hiçbir şeyimiz yok. Eğitimimizi biz kendi imkanlarımızla çok daha iyi noktaya götürürüz" dedi.

"Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz çalışıyoruz"
Şehirlerden köylere doğru başlayan göç akımını eğitim alanında en doğru şekilde değerlendirebilmek için birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Özer, "Şu anki amacımız eğitim sistemimizi çok daha iyi seviyelere getirmek. Okulöncesi eğitimi ve öğretmenlerimizi dünyadaki akranlarından çok daha bilgili ve iyi seviyelere getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bakanlığımızın bütçesini kullanmak için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz. Bugün farklı bir gündemle buradayız. Bir zamanlar köylerden illere ve ilçelere göçler vardı. Yine aynı hükümet aynı irade dedi ki madem böyle bir akış var bu çocukları mağdur etmeyelim köydeki çocukları taşımalı eğitimle ücretsiz bir şekilde en yakın okula ulaştıralım. İşte taşımalı eğitim bu nedenle ortaya çıktı. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ulaşımını kolaylaştırmak için ortaya çıktı. Taşınan çocuklarımız her gün ücretsiz bir şekilde sıcak yemek yediler ve akşam da evlerine geri döndüler. Son bir yıldır bakıyoruz özellikle covid sürecinden sonra yavaş yavaş köylere akınlar akmaya başladı. İnsanlar özellikle metropolleri terk etmeye şehirlere ilçelerine köylerine dönmeye başlarken ilave bir şey daha çıktı. Tüm dünyada şu anda nasıl enerji piyasasında sıkıntılar varsa gıda tedarik zinciri ile ilgilide ciddi sıkıntılar var. Nasıl enerji stratejik bir öneme sahipse bugün tarım ve hayvancılıkta aynı stratejik öneme sahiptir. O zaman bizim yapmamız gereken şey bu tersine akışın eğitim yatırımlarını yapmaktır. Bu anlayışla yaklaşık 7 bin köyümüzdeki köy okullarını aktif hale getirmek için diğer taraftan büyükşehir kapsamına geçmiş olan köy niteliğini kaybedip mahalle kapsamında olan yerlerdeki okulların yeniden eğitimle ilişkilendirmek için bir kampanya başlattık. Buna okulun ötesinde bir anlamı olduğu için köy yaşam merkezi adını verdik. Mevzuat olarak da ilk adımı köy okullarının açılmasıyla ilgili öğrenci şartı sayısını kaldırarak yaptık" diye konuştu.

"Bin 800 köyde 12 bin çocuğumuzu okulöncesi eğitim ile tanıştırdık"
12 bin çocuğu köylerde açılan anaokullarıyla tanıştırdıklarını da ifade eden Özer, "Artık 922 ilçemize bağlı olan tüm büyük köylerde istenildiği ve öğrenci olması durumunda çok rahat bir şekilde okullarımızı devreye sokabileceğiz. Bir adım daha attık köylerdeki anaokullarının açılması ile ilgili 10 öğrenci bulunma şartını 5'e indirerek büyük ölçüde düşüş kararı aldık. Sadece bu adımımızla bin 800 köyümüzde yaklaşık 12 bin tane yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık. Sadece amacımız ilkokul değil anaokulu yapmak değil aynı zamanda bu yaşam merkezlerini halk eğitim merkezlerine kavuşturmaktır. Yani milli eğitim bakanlığı sadece eğitim kademesindeki çağ nüfusuna hizmet vermiyor. Aynı zamanda 7'den 70'e tüm yetişkinlerimize de halk eğitim merkezleri üzerinden eğitim desteği sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz"
Halk eğitim merkezleri sayesinde 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaşa ulaşarak çeşitli eğitimler verdiklerini de kaydeden Bakan Özer, "Bizim bakanlık olarak bu seneki hedefimiz her ay 1 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Bakın 2021 yılında 998 tane halk eğitim merkezinden yararlanan vatandaş sayımız yaklaşık 5 milyondur. Şu anda biz 6 ayda 6 milyonun üzerinde vatandaşımıza ulaştık ve bunların yüzde 70'i kadınlarımızdan oluşuyor. Biz yılın sonuna kadar halk eğitim merkezlerinin bu kapasitesini kullanarak en az 12 milyon vatandaşımıza ulaşmaya hedefliyoruz. Yani 7 milyon kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu köy yaşam merkezlerinde halk eğitim merkezleri de kuruyoruz. Bu mahalledeki tüm kadınlarımız erkeklerimizin talep etmiş olduğu tüm eğitimleri artık ilçeye ve şehir merkezine gitmeden buralardan alabilme imkanını getiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Köydeki çocuklar yetişkinler ve yaşlılar da bu merkezlerde eğitim çatısı altında bir araya gelecekler"
Çocuğundan yaşlısına, gencinden yetişkinine tıpkı bir ibadethane gibi, kurulan yaşam merkezlerinde her yaştan vatandaşı eğitim çatısı altında birleştireceklerini belirten Bakan Özer, "Bunda da tarım ve ormancılık bakanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. Özellikle tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili köylü vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi tüm köylerimize ulaştıracağız. Yeter ki çok teknoloji merkezli, çok nitelikli bir tarım üretim kapasitesine ulaşabilelim ve dünya ile rekabet edebilir bir, ayrıca kendisine yete bilirliğin ilerisinde dünyaya da ihracat yapabilir bir seviyeye gelelim. Bu kritik süreçleri başarılı bir şekilde yönetebilir bir ülke haline gelelim. Eğer bu imkan yoksa gençlik ve spor bakanlığımız ile birlikte yaz kamplarına dönüştüreceğiz. Yani artık bu tip yaşam merkezlerinde gençlerimizin çocuklarımızın yaz kurslarına katıldığı, kamplara katıldığı mekanlar oluşturacağız. İlk kez tıpkı bir ibadethane gibi bu köydeki ilkokul çocukları da yetişkini de ve yaşlısı da bu merkezlerde eğitim çatısı altında bir araya gelecekler. Böylece yetişkinlerimizle o çocuklarımızın iletişim kurabilme kabiliyetini artıracağız. Çünkü biz milli eğitim bakanlığı olarak sadece akademi alanında güçlü gençler yetiştirmek istemiyoruz. Aynı zamanda devletine saygılı milletiyle iletişim halinde ve değerlere saygı duyan gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunu sağlayanda bu yaşam merkezlerimiz olacak. Ben inanıyorum ki bu yakmış olduğumuz meşale tüm köylerimizde, ilçelerimizde, şehirlerimizde başarıya ulaşacak ve karşılık bulacak. Bu tersine akış taşımalı eğitimden öğrencilerimizi kurtardığımız gibi yine köyden başlayan yeni bir eğitimle kültür hamlesini bu şekilde başlatmış olacağız" dedi.

"2022-2023 yılı Erzurum'a eğitim yatırımı 1 milyar liranın üzerinde olacak"
Erzurum'a 2022-2023 yılında eğitim alanında 1 milyar lira üzerinde yatırım yapılacağını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Erzurum gerçekten eğitimde başarı öyküleri yazıyor. Bu alanda Erzurum'u nasıl daha güçlü hale getiririz buna baktık. Erzurum'un 287 milyonluk eğitim yatırımına 610 milyonluk ek ilave yatırım ekleyerek 888 milyonluk yatırımı Erzurum'la kavuşturduk. 2022-2023 yılında okul hazırlığı ve tüm ihtiyaçları dahil 200 milyonluk ek ilaveyle de 1 milyarın üzerinde yatırıma çıkarmış olduk. Erzurum'a hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı
YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı
Devlet okulu fabrika gibi üretim yapıyor
Devlet okulu fabrika gibi üretim yapıyor
Bakan Varank'tan tercih yapacak öğrencilere tavsiye
Bakan Varank'tan tercih yapacak öğrencilere tavsiye
25 bin öğretmen uzman, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı
25 bin öğretmen uzman, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı
YÖK'ten vakıf üniversitelerine: Eğitim ücretleri tercihlerden önce belirlensin
YÖK'ten vakıf üniversitelerine: Eğitim ücretleri tercihlerden önce belirlensin
YÖK Başkanı'ndan adaylara: Beklentilerinin üzerindeki yerleri de yazsınlar
YÖK Başkanı'ndan adaylara: Beklentilerinin üzerindeki yerleri de yazsınlar

Bu Habere Tepkiniz

25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, ayrıca yurt dışı çalışmalarını borçlanmaları halinde 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Ek gösterge mağduriyeti genel sekreter yardımcısının alt göreve atanmasına sebep oldu!

Ek gösterge mağduriyeti genel sekreter yardımcısının alt göreve atanmasına sebep oldu!

Danıştay İkinci Dairesi, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosundan eşit ek göstergedeki Çiftlik Müdürü kadrosuna atamada hukuken engel bulunmadığına karar veren BİM kararını onadı!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?

20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?

5434'e tabi memurların emekli aylık tutarları hizmet yılı arttıkça orantılı olarak artar ve artan her tam hizmet yılı emekli ikramiyesini artırır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İkinci serbest memur atama izinlerinin dağılımı yapıldı

İkinci serbest memur atama izinlerinin dağılımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı, kamu idarelerinin 2022 yılında atama yapabileceği serbest memur izin sayılarını belirledi!
Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak. Sonuçlar 1 ağustos'ta açıklanacak.
5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memurlar 15 hizmet yılını tamamladıklarında 61 yaşını da tamamlamış olmaları kaydıyla kısmi emekli olabilirler.
Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcını göre öne çekilmez Memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır.
Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların mağduriyetine yol açmış özellikle de 2010 yılında getirilen zorunlu hizmet affı nedeniyle zorunlu hizmetten muaf olanların büyük mağduriyeti söz konusu olmasına rağmen Danıştay İDDk, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 21.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 21.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 21.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 26 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Gamze Özçelik'ten bir ilk!

Gamze Özçelik'ten bir ilk!

Gamze Özçelik, maneviyat yolundaki izlerini ilk kez takipçileriyle paylaştı.