Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz girebilecek

Karara göre bu kişiler her 180 gün içinde 90 günle sınırlı kalmak şartıyla, kimlik kartlarıyla Türkiye'ye giriş yapabilecek.

Türkiye vatandaşlarının Bulgaristan'a girmek için ise pasaport sahibi olması ve Bulgaristan vizesi alması gerekiyor.

Türkiye son olarak Sırbistan'la karşılıklı kimlikle seyahat konusunda adımlar atmıştı.

Türkiye'nin Norveç vatandaşlarına kimlikle seyahat hakkı vermesi de sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Pandemi sürecinde pasaportlarını yenilemeyen çok sayıda kişinin bu yıl pasaport başvurusu yapması nedeniyle Avrupa'da pek çok ülke pasaport talebine yetişmekte zorlanıyor.