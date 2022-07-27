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'Kadınların ekonominin içinde aktif yer almasıyla üretilen refah arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır'

"Kadınların ekonominin içinde aktif yer almasıyla üretilen refah arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler ile desteklenmesi kaçınılmazdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 10:17
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'Kadınların ekonominin içinde aktif yer almasıyla üretilen refah arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ekonominin içinde aktif yer almasıyla üretilen refah arasında doğrudan ilişki bulunduğuna işaret ederek, "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler ile desteklenmesi kaçınılmazdır. Bu yönde atılan adımlar umut vericidir, ancak yeterli değildir." dedi.

Yanık, Türkiye MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) dönem başkanlığı kapsamında gerçekleştirilen "Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi ve Kız Çocuklarının Eğitimi" temalı çevrim içi toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yanık, MIKTA ülkeleri olarak bölgesel ve küresel sorunlara yapıcı çözümlerin üretilmesi için iş birliğinin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kadınların çalışma hayatında hak ettiği yeri alması, iş gücüne aktif bir biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olmasının ülkelerin kalkınmasında anahtar bir role sahip olduğunu vurgulayan Yanık, "Bugün artık kadınların ekonominin içinde aktif yer almasıyla üretilen refah arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler ile desteklenmesi kaçınılmazdır. Bu yönde atılan adımlar umut vericidir, ancak yeterli değildir." ifadelerini kullandı.

Yanık, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını artırmanın, var olan kadın girişimcileri güçlendirmenin büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadın girişimciler gerek işletmelerini kurarken gerekse işletmelerinin faaliyetleri sırasında birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimcilerin karşılaştığı sorunların başında finansal kaynak bulmakta yaşanan güçlükler ile sermaye yetersizliği gelmektedir. Öte yandan iş deneyimi ve öz güven eksikliği, pazara erişimde yaşanan sıkıntılar, koçluk ve danışmanlık ihtiyacı, teşvik mekanizmalarına erişememe ve teknolojiye sınırlı erişim kadın girişimcilerin bu süreçte karşı karşıya kaldığı diğer sorunlardır.

Bu durum kadınların işe başlama ve ilerleyen süreçte işin sürdürülebilirliği konusunda problemler yaşamalarına neden olmaktadır. Kadınların başta eğitim olmak üzere sağlık, siyaset, girişimcilik ve yer aldığı tüm diğer faaliyetlerde bir farkındalık oluşturulması, hayata ve süreçlere aktif katılımlarına destek verilmesi ve bu süreçlerin etkili ve şeffaf bir şekilde yönetilmesinde tüm ülkelere sorumluluk düşmektedir."

Kadınların güçlendirilmesine yönelik politikalara ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Yanık, "MIKTA ülkeleri olarak, kadınların bireysel ve toplumsal güçlenmelerine ivme kazandırmak üzere bu sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Gerek eğitim gerekse girişimcilik noktasında tüm tarafların desteğini alarak kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak üzere politikalar geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının net okullaşma oranları arttı"

Kadınların finansal kaynaklara erişimini artıracak, onların ihtiyaç duyacakları becerilerle donatılmasını sağlayacak ve toplumsal statülerini yükseltecek en önemli aracın örgün ve yaygın eğitim olduğunu işaret eden Bakan Yanık, "Bu sebeple ülkemizde kadına yönelik hazırlanmış önemli politika belgelerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın 5 ana ekseninden birini de eğitim oluşturmaktadır. Hükümetimiz, kadınların ve kız çocuklarının eğitim düzeylerini yükseltmek için öncelikli hedefler benimsemiştir. Çabalarımızın bir sonucu olarak da tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının net okullaşma oranları önemli ölçüde artmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 11. Kalkınma Planı'nda kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması hedefinin yer aldığını aktararak, "Bu çerçevede bizler, kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenliyoruz. Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturmak üzere çalışıyoruz. Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik, eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekleri yaygınlaştırıyor, kadınların kooperatif kurmaları için gerekli hukuki düzenlemeleri kolaylaştırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de gelecek dönemde kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve ticaretin yayılmasında kadın kooperatiflerinin öncü rol oynamasını öngördüklerine işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 2018 yılında imzaladığımız Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında 81 il müdürlüğümüz koordinasyonunda çalışma grupları oluşturduk. Söz konusu çalışma gruplarımızla tüm illerde gerçekleştirdiğimiz 840 çalıştay, eğitim, bilgilendirme toplantıları ile yaklaşık 40 bin kişiye ulaştık ve 862 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladık.

Kadın kooperatifleri alanında iş birliği ve diyaloğu geliştirmek ile iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 10 bölgesel buluşma ile yaklaşık 4 bin kişiye ulaştık. Eylül 2021'de ülkemiz ve Avrupa Birliği finansal desteği ile başlattığımız Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile de kadınların kooperatifleşmesinin teşvik edilmesi, istihdamın artırılması ve kadınların güçlenmesini hedefliyoruz."

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- "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ni hayata geçirdik"

Yanık, kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla 2007 yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulduğunu ifade ederek, kurul tarafından Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi, Kız Kardeşim Projesi, Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu, Değer Katan Kadın Girişimciler Toplantıları gibi önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti.

2021 sonu itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve özel bir vakfın finansman desteğiyle yeni bir proje başlattıklarını da anlatan Yanık, "11 ilimizde, ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınların sorunları ve ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları karşılayacak mekanizmalar oluşturmak amacıyla Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ni hayata geçirdik. Bu projeden de genç kadınlar için önemli kazanımlar beklemekteyiz." dedi.

Moderatörlüğünü Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Aşkın Asan'ın yaptığı toplantıya MIKTA ülkeleri temsilcileri de katıldı.

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