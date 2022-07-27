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Türkiye, en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında zirvedeki yerini korudu

İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu'na göre, Türkiye, 2021'de gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında, zirvedeki yerini korudu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 11:20
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Türkiye, en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında zirvedeki yerini korudu

İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu'na göre, ABD, 9 milyar 768 milyon dolar insani yardım sağlayarak, miktar bazında listenin başında yer alırken, Türkiye ise ikinci sırada yer aldı.

Ancak Türkiye, 5 milyar 587 milyon dolarla gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım sağlayan ülke oldu.

Türkiye, miktar bazında 2013, 2014 ve 2015'te listede üçüncü, 2016 ve 2020'de ikinci, 2017, 2018 ve 2019'da da ilk sırada yer aldı.

Türkiye, 2020 yılında da gayrisafi milli hasılasına oranla en çok yardım yapan ülke olarak kayıtlara geçti.

Raporda, Türkiye'nin topraklarında misafir ettiği Suriyeli sığınmacılara yönelik insani yardımlarının sıralamaya dahil edilmediği açıklandı.

2021'de en çok insani yardım alan ülkeler ise Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Etiyopya ve Güney Sudan oldu.

"Türkiye, dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olmaya devam edecektir"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, 1975'ten bu yana "yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" şiarıyla yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Başta Türkiye olmak üzere, 149 ülkede binlerce görevli ve gönüllü ile yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Turan, Ramazan ve Kurban bayramlarının yanı sıra insani kriz yaşanan bölgelerde de büyük bir organizasyon içerisinde yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Bu yıl ramazan programı kapsamında, hayırseverlerce yapılan 139 milyon lira bağışla 2 milyon 150 bin kişiye gıda paketi, alışveriş kartı ve bayramlık ulaştırdıklarını aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"Yurt içinde ihtiyaç sahiplerine 71 bin 661 gıda paketi, 114 bin 624 alışveriş kartı ulaştırıldı. 27 bin 477 kişiye bayramlık kıyafet hediye edildi. Yardım faaliyetlerinden 1 milyon 246 bin 436 kişi faydalandı. Yurt dışında ise 83 ülke 273 bölgede 152 bin 47 kişiye gıda paketi, 120 bin 692 kişiye iftar ve kumanya ulaştırıldı. 14 bin 100 kişiye bayramlık kıyafet hediye edildi. Yurt dışındaki yardım faaliyetlerinden toplam 895 bin 27 kişi faydalandı."

Kurban organizasyonu kapsamında yurt içi ve yurt dışında 525 bin 550 hisse kurban vekaleti emanet aldıklarını dile getiren Turan, "Görevli ve gönüllülerimiz vasıtasıyla toplam 21 milyon 897 bin 917 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdık." diye konuştu.

Kriz bölgeleri olan Arakan'a 39,6 milyon lira, Yemen'e 42,25 milyon lira, Sudan'a 37,4 milyon lira, Suriye'ye 384 milyon lira, Filistin'e 238 milyon lira, Lübnan'a 8 milyon lira, Endonezya'ya 5,8 milyon lira yardım yapıldığını bildiren Turan, şunları anlattı:

"Suriye'nin İdlib, Azez ve El Bab şehirleri başta olmak üzere, 14 bölgede savaş mağduru insanlar için 'iyilik konutları' inşa ettik. 14 bin 673 konutun yapımını planladık. 6 bin 214'ü tamamlanan konutların 2 bin 900'ünün yapımı devam ediyor, 5 bin 559 konutun ise yapımına ilerleyen günlerde başlanacak."

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35 ülkede 785 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak, 7 milyondan fazla insana temiz su ulaştırdıklarını açıklayan Turan, "İnşallah 2022 yılında hedefimiz, 350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi daha açarak, temiz suya erişen insan sayısını 8 milyonun üzerine çıkartmak." dedi.

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine el uzattığının altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Bizi biz yapan ve diğer topluluklardan ayıran en önemli özelliklerimizden birisi de yardımlaşma ve dayanışma duygusunun hep zirve noktada olmasıdır. Uluslararası kuruluşların verdiği istatistiklere de bakıldığı zaman Türkiye, geçmişten günümüze kadar her dönem gayrisafi milli hasılasına göre, dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu başarıya hiç şüphesiz Türk milletinin devletine ve sivil toplum kuruluşlarına duyduğu güvenle sağlanmıştır. Türkiye'deki yardım zincirinin en önemli halkalarından birisi de kuşkusuz Türkiye Diyanet Vakfıdır."

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