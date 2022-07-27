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Yunanistan'ın geri ittiği FETÖ sanığı çifti birlikte yakalandıkları kişi ele verdi

Edirne'de askeri alanda yakalanan FETÖ sanığı karı koca turistik gezi için bölgede bulunduklarını iddia etti, birlikte yakalandıkları sanık ise telefon, cüzdan ve eşyalarına el konulduktan sonra Yunanistan polisi tarafından Türkiye'ye itildiklerini söyledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 11:23
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Yunanistan'ın geri ittiği FETÖ sanığı çifti birlikte yakalandıkları kişi ele verdi

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilen Rıdvan ve Sultan Anur çifti ile Murat Yaşar, kaçtıkları Yunanistan'da telefon, cüzdan ve eşyaları alındıktan sonra Türkiye'ye itildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karayusuflu beldesinde 19 Temmuz'da önleyici kolluk devriyesindeki jandarma ekibi askeri bölgede üzerleri ıslak, ayakkabı bağcıkları olmayan biri kadın 4 kişiyi yakaladı.

Kimlik sorgusu sırasında Rıdvan Anur'un "silahlı terör örgütü üyeliğinden" Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay, eşi Sultan Anur'un ise aynı suçtan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkum edildikleri belirlendi.

Anur çifti ile beraber yakalanan sanık Murat Yaşar da Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırıldığı, dosyasının istinafta olduğu tespit edildi.

Diğer şahısın da Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan hakkında arama kararı olan Erdem Çukurova olduğu kayıtlara geçti.

Üzerlerinde telefon ve cüzdan bulunmayan şüpheliler, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

- Turistik gezi için bölgedeydik

Sanık Sultan Anur ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce evlendiğini, eşi Rıdvan'ın jandarma kursiyer teğmen olarak görev yaptığı sırada ihraç edildiğini söyledi.

Gezi için 18 Temmuz'da kara yoluyla Edirne'ye geldiklerini, tarihi yerleri ziyaret ettiklerini iddia eden Anur, "Turistik gezi amaçlı Edirne'ye eşimle gitmiştim. Bu esnada diğer iki kişiyle karşılaştık, devriye görevi yapan jandarma, bizi onlarla birlikte sanarak işlem yaptı. Yakalandığım yerin Yunanistan'a yakın olan bir bölge olduğunu bilmiyordum. Silahlı terör örgütüne üyelikten kaydım olması ve bulunduğum yerin sınıra yakın bir bölge bulunması nedeniyle gözaltına aldım. Kesinlikle karşıya geçme gibi düşüncem ya da teşebbüsüm olmadı." ifadesini kullandı.

Yakalandıkları sırada üzerlerinde neden telefon ve cüzdan bulunmadığı hatırlatılan Sultan Anur, "Eşimin üzerinde yanılmıyorsam 800 dolar kadar parası vardı. Benim üzerimden de 10 avro çıktı. Bunun öncesinde çantam çalınmıştı. Henüz yeni olduğu için müracaatta bulunamadık." dedi.

- "Eşimle telefon kullanmıyoruz"

Sanık Rıdvan Anur da FETÖ'den mahkum edildiği dosyanın temyiz aşamasında olduğunu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu söyledi.

Edirne'ye eşiyle gezi için geldiklerini, bulundukları bölgede jandarma tarafından alınarak karakola götürüldüklerini belirten Rıdvan Anur, birlikte yakalandığı diğer şahısları ise tanımadığını öne sürdü.

Yakalandıkları yerin sınıra çok yakın olmadığını belirten Rıdvan Anur, "Ben ve eşim telefon kullanmadığımız için üzerimizde telefon yoktu. Gece 01.00 sularında orada bulunmamızın sebebi gezimizi bitirmiştik ve dönüş yoluna girmiştik. Yurt dışına kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Yanımızdaki iki kişiyi tanımıyorum. Bu kişilerle yurt dışına kaçma düşüncemiz yoktu. Oradayken bu kişilerle karşılaştık." savunmasını yaptı.

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- "Para ve eşyalarımız alıp geri ittiler"

Sanık Murat Yaşar da 14 Temmuz'da Edirne'ye geldiğini, daha önceden telefonla ulaştığı kişiye, kendisini Yunanistan'a götürmesi karşılığında 2 bin 500 avro verdiğini söyledi.

Bu kişinin yönlendirmesiyle 5 gün Edirne'de konakladığını, ardından bulunduğu yere 2 aracın geldiğini anlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"Beni aldılar, biz arkadaki araçla sınır boyuna kadar geldik. Beni getiren araç şoförünün ismi, duyduğum kadarıyla Rıdvan'dı. Bizi sınır boyuna getirdi. Bu noktada Afganistan uyruklu olduklarını tahmin ettiğim 2 kişi bizi botlarla Yunanistan'a geçirdi. Karşıya geçtiğimizden yarım saat sonra Yunanistan polisi tarafından yakalanarak eşyalarımız, telefonumu ve paralarım elimden alınarak Türkiye'ye itildim."

Ankara'ya dönmek isterken yol üzerinde diğer sanıklarla birlikte Jandarma tarafından yakalandığını aktaran Yaşar, "Karşıya geçmeyi istememdeki amacım mevcut dosyamdan ötürü değildir, sadece yaşadığım maddi sıkıntılardan ötürüdür. Yaptıklarım için pişmanım." dedi.

Söz konusu sanıklar, adli kontrol hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle daha önce yargılandıkları mahkemelerce tutuklandı.

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