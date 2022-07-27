Gaziantep'te silahlı kavgayı ayırmaya çalışan kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te silahlı kavgaya ayırmaya çalışan kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 12:39
Oğuzeli ilçesindeki bir bağ evinde Y.S. ile arkadaşı İ.Y. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
O sırada evde bulunan Ahmet Tamer, kavgayı ayırmaya çalışırken vücuduna isabet eden mermi sonucu yaralandı.
Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Tamer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tamer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili Y.S. ve İ.Y. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız