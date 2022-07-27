Ankapark tartışmasına Bakan Kurum'dan açıklama

Mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen atıl durumdaki Ankapark, siyasette tartışma konusu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Belediyenin, Ankapark'ın çürümesine göz yummuduğunu söyledi. Kurum, Ankapark'ın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ankapark'ın geleceği meselesindeki duruşların hep aynı olduğunu açıklayarak sözlerine başlayan Bakan Kurum, ''Bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz'' dedi.

Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar:

'Biz hep şunu söyledik. 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun; milletin faydasına çözülmeli' dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik. Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz.

Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda; 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız.

'POLEMİK SİZİN İŞİNİZE GELDİ'

Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini siz, suiistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz.

Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez. Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu asla anlatamazsın. Ama biz doğrusunu yine ısrarla anlatacağız'