Bolu Valiliği: İçme suyundan etkilenenlerin tedavisine devam ediliyor

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye 2 gündür yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "41 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdüğü kaydedildi.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.