'Sadece bir genel görüşmeyle sağlıkçıların sorunlarına çözüm bulunamaz'

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü noktasında 27. Yasama Dönemi'nde HDP olarak 70 soru önergesi, 16 araştırma önergesi, bir genel görüşme ve 3 kanun teklifi verdiklerini belirtti.

Sağlık alanında yaşanan sıkıntıların sadece sağlıkçıları değil, 84 milyon nüfusu ilgilendirdiğini ifade eden Beştaş, her vatandaşın yaşamı boyunca bir şekilde sağlık kurumlarına başvuruda bulunduğunu ve gerekli tetkikleri yaptırdığını söyledi.

HDP'nin bu meseleye bakış açısının bir genel görüşmeden ibaret olmadığının altını çizen Beştaş, "Sadece bir genel görüşmeyle ve 5 dakikalık konuşmayla sağlıkta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bunu geçmişte de sayısız defa deneyimledik." diye konuştu.

Beştaş, sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü için parlamentoda grubu bulunan tüm partilerin eşit temsili ile bir komisyon kurulması ve bu komisyona ilgili tüm bileşenlerin de dahil edilmesinin önemli olduğunu belirten Beştaş, şunları kaydetti:

"Bütün partilerin ve ilgili tarafların görüşleri alınarak bir yasa teklifi oluşturulması gerekiyor. Asgari düzeyde partilerin birbirine yaklaşabileceği bir müştereği yakalamamız gerekiyor. Bu sorunun çözümü bir genel görüşme değildir. Sorun zaten kamuoyunda tartışılıyor. Sağlık alanında yaşanan sorunları bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor ve amacımız kesinlikle köklü ve kalıcı bir çözümün yaşama geçirilmesidir. Meclis'te grubu bulunan ve hatta grubu bulunmayan partilerden de birer temsilcinin katılımıyla bir komisyon kurulması çağrısında bulunuyoruz. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil."

Meral Danış Beştaş, Türkiye'de herkesin mutsuz olduğunu, insanların yaşam gücünün kalmadığını ileri sürdü.

İktidarın, artan enflasyonu, fiyatları, doları, faizi durdurmak için değil, HDP'yi durdurmak için uğraştığını iddia eden Beştaş, "Dün HDP'nin bileşeni DBP'nin Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in Karma Komisyonda dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Yine dün, yargı ve kolluk gücünü Meclis üzerinde tutan vesayetçi bir rejimin nasıl işlediğine tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.