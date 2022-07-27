Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden havanın kararmasına kadar 130 kişilik ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde su altını ve üstünü inceleyen eden ekipler, baraj bölgesinde suyun altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol ediyor.

Dalgıçlar, çayın baraj gölüyle birleştiği bölgede dalış gerçekleştiriyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan çalışmaları hemşirenin babası Aydın Güneş ve akrabaları da takip ediyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.