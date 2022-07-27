Maymun çiçeğine yakalanan Türk, DSÖ'nün gündeminde

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması BM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Açıklamada DSÖ'den yetkililerin, "Maymun çiçeği durdurulabilir" açıklamasının yer aldığı haberde, Londra'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan ve uzun bir tedavi ve tecrit sürecinden sonra sağlığına kavuşan Harun Tulunay'ın fotoğrafları paylaşıldı.

Bu ay başında Londra'da maymun çiçeği virüsünü kaptığı için hastaneye kaldırılan ve daha sonra iyileşen 35 yaşındaki Tulunay yaşadıklarını da anlattı. Reuters'ın aktardığı haberde Tulunay, "'Sanırım öleceğim' dediğimi net olarak hatırlıyorum çünkü yiyemiyordum, içemiyordum, hatta tükürüğümü bile yutamıyordum" ifadelerini kullandı.

EN AĞIR MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTASI

Öte yandan ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider da Tulunay'ın yaşadıklarını aktardı. Hastanede 11 gün tedavi olduktan sonra sağlığına kavuşan Tulunay'a doktorların, "Tedavi ettiğimiz en ağır maymun çiçeği hastası sensin" dediklerini aktardı.

Önce Covid-19 olduğunu düşündüğü için test olduğunu fakat test sonucunun negatif olduğunu söyleyen Tulunay, "Sanki derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim. Yüksek ateşim vardı ve boğazım ağrıyordu" dedi. Ağır kesici ve ateş düşürücü almasına rağmen iyileşemediğini söyleyen Tulunay daha sonra hastaneye gittiğini de dile getirdi.