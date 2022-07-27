Turkcell Süper Kupa maçını yönetecek hakem açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.