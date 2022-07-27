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Çöp evde bulunan çocuğun tedavisi titizlikle yürütülüyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun biraz toparlandığını belirterek, tüm proteinleri, yağ dengesi, vitaminleri, gereken magnezyum ve fosforu tek tek hesaplanarak, çok titiz bir diyet uygulandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 17:45
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Çöp evde bulunan çocuğun tedavisi titizlikle yürütülüyor

Özkan, AA muhabirine, 9 yaşındaki C.M.A'nın yaşadıklarının yürek burkucu olduğunu, hafızalarda yer ettiğini dile getirdi. Çocuğun Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğünü anlatan Özkan, "Şu anda huzurlu, keyfi yerinde, iştahı iyi. Bunlar onun için iyi belirtiler. Kan değerleri toparlama eğiliminde ancak hala kalbinde bir miktar gözlemlememiz gereken problemleri var. Hala istediğimiz gibi yürümedi, yatakta şu anda." diye konuştu.

Çocuğun tedavisini pediatri, gastroenteroloji, endokrin, çocuk psikiyatristi ve diyetisyenlerin yaptığını anlatan Özkan, tedaviyi büyük bir ekibin izlediğini kaydetti.

İtinalı bakıldığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Çünkü çok özel bir hasta. İnşallah en kısa zamanda neşeli bir şekilde uğurlarız. Benim için çok özel, kalbimde özel bir yere koydum onu. Neden bilmiyorum belki de anne olduğum içindir. Her gün ziyaret ediyorum, yakından görüyorum. Diğer çocuklara göre biraz daha durgun. En azından gözlerinde bir korku yok. Her gittiğimde ilk ona bakıyorum, korku ve endişesi var mı diye. Sosyal hizmetlerden memur arkadaşlarımız da eşlik ediyorlar. Onlar da iletişimde çok iyiler, hoşuma gidiyor. Huzuru, neşesi yerinde. Çok fazla konuşmuyor, biz konuşturmaya çalışıyoruz, güldürmeye gayret ediyoruz."

- "Kendisine sordum hiç okulu, arkadaşları olmamış"

Türkiye'nin her yerinden oyuncakların geldiğini anlatan Özkan, çocuğun oyuncaklarla mutlu olduğunu ifade etti. Boyama kitaplarının da olduğunu bildiren Özkan, "Sanırım şu ana kadar çok da oyuncağı olmamış. Yavrucak okul yüzü görmemiş. Sağlığına kavuştuktan sonra okula başlayacak. Kendisine sordum hiç okulu, arkadaşları olmamış." dedi.

Çocuğun üç gündür hastanede olduğunu vurgulayan Özkan, taburcu için birkaç hafta daha hastanede kalacağını ancak psikolojik olarak tedavinin bir yıl kadar süreceğini anlattı.

Doktorlar kadar çocuğun gayretinin de önemli olduğunu bildiren Özkan, onu en kısa zamanda sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırmak istediklerini söyledi.

Rektör Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm kalori hesaplamaları ince ince yapılıyor. Proteinleri, yağ dengesi, vitaminleri, gereken magnezyum ve fosforu tek tek hesaplanıyor ona göre özel bir diyet programı uygulanıyor. Hepsini severek yiyor. Sık sık görmeye gayret ediyoruz. Bize alıştı, gördüğü zaman mutlu oluyor. Hastanemize geldiğine göre bir tık toparlanma var. Şu an etrafı kalabalık, herkesin ilgisi var ama bunun sonuna kadar devam etmesi gerekiyor."

- Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

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