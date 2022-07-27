Fırat Kalkanı harekat bölgesi şehitlerine veda edildi

Hava yoluyla Ankara'ya getirilen Otal'ın (24) naaşı, daha sonra kara yoluyla Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'ndeki annesinin evine ardından da Keskin ilçesi Bozkurt Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Otal'ın naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Keskin Çarşı Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, babası Suat ve kardeşi Mustafa Otal, annesi Arzu Cebeci, yakınları ile Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Ahmet Önal, Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu törenle son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu (28) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yoğurtcu için ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu.

Şehidin annesi Fatma, babası Şahin ve eşi Duygu Yoğurtcu ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Pursaklar Şehitliği'ne götürüldü.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da katıldı.

Ayrıca şehidin babası Şahin Yoğurtcu'nun bestelediği ve bağlama eşliğinde söylediği "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" türküsünü oğlunun şehit olmasından 11 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Şehitler için bestelenen türkü sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.