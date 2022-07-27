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Burun Estetiği Öncesi Bilmeniz Gerekenler



Burun estetiği öncesi bilmeniz gerekenler operasyonun daha iyi sonuçlar vermesi açısından oldukça önemlidir. Burun insan bedeninde yer alan en önemli uzuvlar arasında yer alıyor. Bu nedenle de buruna ilişkin tüm operasyonlar son derece hassas ve önemlidir. Burun ameliyatı olmayı düşünüyorsanız öncesinde çok detaylı bir araştırma sürecini tamamlamanız gerekiyor. Özellikle de doktor seçimi noktasında ayrıntılara inmeden karar vermemeniz gerekiyor.



Bildiğiniz üzere burun ameliyatları ve diğer tüm estetik operasyonlar artık ülkemiz dahil olmak üzere tüm dünyada son derece yaygın hale gelmiştir. Bu da tercih edilecek doktor ve hastane sayısının artması ve rekabet oluşması anlamına geliyor. Bu içeriğimizde ameliyat öncesi doktor seçiminden ameliyata girmeden yapmanız gerekenlere kadar tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. İşte, ameliyattan önce yapmanız ve bilmeniz gereken detaylar sizlerle.



Burun Estetiği Nedir?



Daha güzel ve estetik bir buruna sahip olmak herkesin hayalidir. Özellikle de burnunda ciddi anlamda şekilsel bozukluklar olanlar bunun hayalini kuruyor. Bu şekilsel bozuklukların giderilmesi için yapılan cerrahi işlemlere burun estetiği ameliyatı denir. Hem şekilsel bozukluklar hem de kişinin burun ile ilgili yaşadığı sağlık sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefler. Burun ameliyatları ihtiyaç duyan herkese doktor onayı neticesinde uygulanabilir. Nitekim burun estetiği öncesi bilmeniz gereken birden fazla unsur bulunuyor.



Burun Estetiği Ameliyatları Nasıl Yapılır?



Burun ameliyatları kapalı ya da açık şekilde yapılabilir. Günümüzde daha çok kapalı burun ameliyatları yaygın hale gelmiştir. Bunun yanı sıra her burun estetiği ameliyatının birbirinden farklı olduğunu bilmelisiniz. Örneğin; burnunuz küçükse sadece burun ucunda sorun varsa burun ucu ameliyatı yapılır. Ya da burnunuz açısı kemerliyse buradaki kemerin küçültülmesine ilişkim primer burun ameliyatı yapılabilir. Hangi ameliyatın sizin için uygun olduğuna muayene sonrası doktorla birlikte karar verebilirsiniz.

Burun ameliyatları kapalı veya açık olabilir demiştik. Uzman doktorlar tarafından yapılan bu ameliyatlar tamamen genel anestezi altında uygulanır. Bu nedenle de hasta ameliyat boyunca kesinlikle ağrı veya sızı hissetmez. Ameliyat sonrasında da narkozun etkisi bir süre devam ettiği için ağrı hissi yok denecek kadar azdır. Burun estetiği sonrası hastanın ve doktorun hedeflediği nihai sonuç gözlenir. Zaten ameliyattan hemen önce doktor analizleri yaptıktan sonra ortalama net sonucu gösteren üç boyutlu bir çizimi size gösterir.



Öte yandan burun estetiği öncesi ve sonrası süreçler hakkında yine doktorunuz tarafından detaylı bilgiler aktarılır. Bu bilgiler; ameliyatın içeriği, sonucu, öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmeniz gerektiği gibi önemli bilgileri içerir. Her ameliyatın türü farklı olduğu için dikkate almanız gereken unsurlar da farklılık gösterecektir. Bu nedenle doktorunuzun belirttiği direktiflere göre hareket etmeniz en iyi sonucu almanıza doğrudan yardımcı olur.



Burun Estetiği Öncesi Hazırlık



Burun ameliyatlarına girmeden önce bilmeniz gereken bazı hususlar var. Ameliyat günü gelmeden yapmanız ve dikkat etmeniz gereken hususları kısaca bahsedelim.



Ameliyat tarihiniz doktor tarafından belirlenir. Bu tarihten bir ay kadar önce şu besinleri tüketmeyi bırakmalısınız; omega-3, sarımsak, zencefil, vitamin kapsülleri, ödem ve şişlik yaratan besinler tüketmemelisiniz. Bu gibi tüketilmemesi gereken besin listesi operasyon öncesi doktorunuz tarafından zaten size verilecektir. Burun ameliyatına giderken yanımıza almamız gerekenler konusunda doktorunuza danışmayı unutmamalısınız.



Ameliyattan 3 gün kadar önce doktorunuzun istediği tüm tetkikleri tamamlamış olmalısınız. Genel olarak ameliyat öncesinde EKG, akciğer grafiği ve kan tahlili talep edilir. Tüm bunları son güne bırakmamanız önerilir. Zaten tüm bunlar genelde ameliyat olacağınız hastanede tamamlanır. Operasyondan birkaç gün önce hastaneyi ziyaret ederek tüm bunları tamamlayıp doktorunuza ibraz etmelisiniz.



Kadınlarda genel olarak regl döneminde burun ameliyatları yapılması tercih edilmez. Bu nedenle burun estetiği öncesi adet takviminizi sizin ayarlamanız gerekiyor. Bu döngü dışında kalan bir tarih aralığı doktorunuzla ortak ameliyat günü belirlemeye özen göstermelisiniz.



Burun ameliyatından bir gün önce çok iyi dinlenmeli ve uyumalısınız. Ayrıca yüz bölgenizi anti bakteriyel kaliteli bir sabunla iyice temizlemeniz tavsiye edilir. Stresinizi kontrol altına almalı ve iyice dinlenmiş olmaya özen göstermelisiniz.

Ameliyattan önce operasyona dair aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını almalısınız. Bunun için doktorunuzla detaylı bir görüşme yapmanız gerekiyor. Öte yandan burun ameliyatı riskleri ve sonuçları hakkında da net bilgi almaya özen göstermeniz tavsiye edilir.



Burun Estetiği Sonrası Yapılması Gerekenler



Burun estetiği sonrası hastaya düşen birden fazla sorumluluk bulunuyor. Burun estetiği öncesi bilmeniz gerekenleri aktardık. Kısaca ameliyattan sonra da dikkate almanız gereken hususları aktaralım:



" Ameliyatlardan hemen sonraki ilk gün birden fazla yastıkla, başınız yukarıda kalacak şekilde yatmanız öneriliyor. Ayrıca doktorunuz belirttiği şekilde buz masajı da yapmanız şişlik ya da morluk oluşumunu en az seviyeye indirecektir.

" Operasyondan sonraki iyileşme süreçlerinde aşırı sıcak ortamlarda kalmamaya özen göstermelisiniz. Buna ek olarak soba yanı, kalorifer yanı, ütü ya da şömine yanı gibi yerlerde durmamanız da tavsiye edilir.

" İyileşme sürecinde aşırı hareket etmemeniz olabildiğince tansiyonunuzu olumsuz etkileyecek durumlardan uzak kalmanız tavsiye edilir. Ağır egzersizler, spor ve ağır taşımaktan da kaçınmalısınız.

" Burun kısmınıza kesinlikle darbe gelmemesine hassasiyet göstermelisiniz. Bu ciddi kanamalara ve ağrı çekmenize sebep olacaktır. Ayrıca uyku hali dışında kalan tüm zamanlarda olabildiğince dik durmanız tavsiye edilir.

" Havuz, deniz ve benzeri alanlara ameliyattan bir ay kadar sonra girmeye çalışın. Kesinlikle iyileşme sürecinizde bu gibi yerlerden uzak durmalısınız. Çünkü yaralar henüz açık olduğu için enfeksiyon riski oldukça yüksektir.

" Ameliyatınızdan sonra üç ay boyunca gözlük takmamanız da doktorlar tarafından öneriliyor.

" Burunuza gerekmedikçe dokunmamanız ve çeşitli aletleri burnunuzdan uzak tutmanız gerekiyor. Genel olarak ameliyatlardan sonra dikkate almanız gerekenler bu şekildedir.



Burun estetiği öncesi ve sonrasına dair aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını ve bilmeniz gerekenleri aktardık. Tüm bu bilgilere ek olarak doktorunuz zaten size öncesi ve sonrası hakkında detaylı bilgi verecektir. Doktorunuzun belirttiği detayları dikkate almayı unutmamalısınız.

