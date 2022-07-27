ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız

2010-2013 yılları arasınd damga vuran dizinin oyuncularındaki Değişim 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dedirtti!

MasterChef Türkiye 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.

5434'e tabi memurların emekli aylık tutarları hizmet yılı arttıkça orantılı olarak artar ve artan her tam hizmet yılı emekli ikramiyesini artırır.

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı

- ABD Büyükelçiliği: "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

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