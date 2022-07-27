ABD Büyükelçiliği: Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız
ABD Büyükelçiliği: "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 20:17
- ABD Büyükelçiliği: "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız