28 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
28 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.
(Ağrı/14.00-17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Üretim Sürecine Katılım" projesinin tanıtım toplantısına katılacak.
(Bursa/10.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan'da İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalam Azizov ile görüşecek.
(Taşkent)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Letonya'da Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Riga)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Anlat İstanbul" programının sonuçlarının açıklanacağı toplantıya katılacak.
(İstanbul/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
3- TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/13.30)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanş mücadelelerinde Medipol Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile deplasmanda karşılaşacak; Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edecek.
(Netanya/19.45/Konya/21.00)
2- Galatasaray, sezon öncesi hazırlık kampını Avusturya'da sürdürüyor.
(Innsbruck)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız