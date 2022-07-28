28 temmuz 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
28 temmuz 2022 tarihli atama kararına göre Hazine ve Maliye bakanlığına ve 4 üniversitenin rektörlüğüne atama yapıldı karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasemin GİRİCİ atanmıştır.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer KARADEMİR atanmıştır.
Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Serkan YÜCEER atanmıştır.
Risk Analizi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih Mehmet BAL atanmıştır.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kemalettin IŞIK atanmıştır.
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ali KÖSE atanmıştır.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah Yasir ŞAHİN atanmıştır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan GÜNGÖR atanmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet HOTAR atanmıştır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat AYDOĞAN atanmıştır.
İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erkan İBİŞ atanmıştır.
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK atanmıştır.
27 Temmuz 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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